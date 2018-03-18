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    Наблюдатели назвали «хорошей» явку на выборах президента РФ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Наблюдатели назвали «хорошей» явку на выборах президента РФ

    Наблюдатели назвали «хорошей» явку на выборах президента РФ

    Наблюдатели назвали «хорошей» явку на выборах президента РФ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Наблюдатели отмечают высокую гражданскую активность на выборах президента России

    Об этом сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека Александр Брод. При этом он отметил, что по Амурской области и Хабаровскому краю цифры выше, чем в 2012 году.

    Александр Брод, Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль»: «По Амурской области и Хабаровскому краю цифры выше, чем показатели аналогичной кампании 2012 года. То, что озвучил ЦИК, — это хорошие показатели, говорящие о высокой активности».

    смотретьВыборы-2018: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей
    Выборы-2018: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей
    Сегодня в России проходят выборы президента. К настоящему времени работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке скоро закроются для подсчета голосов. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Выборы освещают более 15 тысяч журналистов из 3 тысяч СМИ.

    Кроме того, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в этом году на выборы президента РФ прибыло полторы тысячи международных наблюдателей из 109 стран — это более чем в два раза превышает число зарубежных наблюдателей на выборах 2012 года.
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