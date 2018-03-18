Наблюдатели назвали «хорошей» явку на выборах президента РФ

Наблюдатели отмечают высокую гражданскую активность на выборах президента России
Об этом сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека Александр Брод. При этом он отметил, что по Амурской области и Хабаровскому краю цифры выше, чем в 2012 году.
Александр Брод, Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль»: «По Амурской области и Хабаровскому краю цифры выше, чем показатели аналогичной кампании 2012 года. То, что озвучил ЦИК, — это хорошие показатели, говорящие о высокой активности».
Сегодня в России проходят выборы президента. К настоящему времени работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке скоро закроются для подсчета голосов. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Выборы освещают более 15 тысяч журналистов из 3 тысяч СМИ.
Кроме того, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в этом году на выборы президента РФ прибыло полторы тысячи международных наблюдателей из 109 стран — это более чем в два раза превышает число зарубежных наблюдателей на выборах 2012 года.
Александр Брод, Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль»: «По Амурской области и Хабаровскому краю цифры выше, чем показатели аналогичной кампании 2012 года. То, что озвучил ЦИК, — это хорошие показатели, говорящие о высокой активности».
Сегодня в России проходят выборы президента. К настоящему времени работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке скоро закроются для подсчета голосов. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Выборы освещают более 15 тысяч журналистов из 3 тысяч СМИ.
Кроме того, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в этом году на выборы президента РФ прибыло полторы тысячи международных наблюдателей из 109 стран — это более чем в два раза превышает число зарубежных наблюдателей на выборах 2012 года.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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