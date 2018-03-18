Десять сел на Камчатке и Чукотке показали стопроцентную явку на выборах

Жители шести сел на Камчатке и четырех сел в Чукотском автономном округе пришли на выборы президента в полном составе.
Явка на президентских выборах в 10 селах на Камчатке и Чукотке составила 100%. Об этом «Интерфаксу» сообщила глава избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.
Инга Иринина, председатель избирательной комиссии Камчатского края: «Явку в 100 процентов показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная… Явка составила 100% в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс».
По словам Ирининой, по данным на 15:00 по местному времени явка в целом по Камчатскому краю составила 125 812 человек, что составляет 54,08% от общего количества избирателей. Иринина добавила, что на президентские выборы в 2012 году пришли 46,15% совершеннолетних жителей региона. На Чукотке к этому же времени на выборы пришли 22 553 человека, что составляет 67,4% от общего числа избирателей. В 2012 году этот показатель составил 67,34%.
Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в настоящее время избирательные участки открыты уже на всей территории России.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «В настоящее время работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке уже через час закроются для подсчета голосов. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени».
Всего в России и за ее пределами сегодня действуют более 97 тысяч избирательных участков, сообщила Памфилова. 401 участок находится за границей, на территории 145 стран. 7 участков открыты в городе Байконуре. Кроме того, 42 участка работают на вокзалах в 29 российских регионах и 30 — в аэропортах.
Инга Иринина, председатель избирательной комиссии Камчатского края: «Явку в 100 процентов показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная… Явка составила 100% в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс».
По словам Ирининой, по данным на 15:00 по местному времени явка в целом по Камчатскому краю составила 125 812 человек, что составляет 54,08% от общего количества избирателей. Иринина добавила, что на президентские выборы в 2012 году пришли 46,15% совершеннолетних жителей региона. На Чукотке к этому же времени на выборы пришли 22 553 человека, что составляет 67,4% от общего числа избирателей. В 2012 году этот показатель составил 67,34%.
Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в настоящее время избирательные участки открыты уже на всей территории России.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «В настоящее время работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке уже через час закроются для подсчета голосов. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени».
Всего в России и за ее пределами сегодня действуют более 97 тысяч избирательных участков, сообщила Памфилова. 401 участок находится за границей, на территории 145 стран. 7 участков открыты в городе Байконуре. Кроме того, 42 участка работают на вокзалах в 29 российских регионах и 30 — в аэропортах.
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