Первая передача <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Первая передача 16+
    •  

    Баскетбольный матч чемпионата России завершился досрочно из-за удаления целой команды

    комментировать
    • Фото: БК «Арсенал» Тула
    Баскетбольный матч чемпионата России завершился досрочно <nobr>из-за</nobr> удаления целой команды

    Баскетбольный матч чемпионата России завершился досрочно из-за удаления целой команды

    Баскетбольный матч чемпионата России завершился досрочно <nobr>из-за</nobr> удаления целой команды
  • Фото: БК «Арсенал» Тула

    • Матч чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-2 в Туле был остановлен за семь минут до окончания из-за того, что на площадке остался только один игрок тульского «Арсенала».

    Прошедший накануне баскетбольный матч между тульским «Арсеналом» и магнитогорским «Динамо» завершился досрочно из-за удаления почти всех игроков тульской команды. За семь минут до окончания игры на площадке остался лишь один игрок «Арсенала»: все остальные игроки были удалены за пять фолов, передает портал «Спорт-71».

    Матч был остановлен со счетом 115:59 в пользу магнитогорской команды. Подобные случаи — редкость в российских баскетбольных турнирах.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru