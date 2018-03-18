Баскетбольный матч чемпионата России завершился досрочно из-за удаления целой команды

Матч чемпионата России по баскетболу среди команд
Суперлиги-2 в Туле был остановлен за семь минут до окончания из-за того, что на площадке остался только один игрок тульского «Арсенала».
Прошедший накануне баскетбольный матч между тульским «Арсеналом» и магнитогорским «Динамо» завершился досрочно из-за удаления почти всех игроков тульской команды. За семь минут до окончания игры на площадке остался лишь один игрок «Арсенала»: все остальные игроки были удалены за пять фолов, передает портал «Спорт-71».
Матч был остановлен со счетом 115:59 в пользу магнитогорской команды. Подобные случаи — редкость в российских баскетбольных турнирах.
Матч был остановлен со счетом 115:59 в пользу магнитогорской команды. Подобные случаи — редкость в российских баскетбольных турнирах.
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