Выборы-2018: известные артисты проголосовали на Сахалине

На участках в Сахалинской и Магаданской областях наблюдается высокая явка.

На самом Сахалине сегодня прошла акция «Звезды на Сахалине». Более 30 известных российских артистов отправились на остров. На избирательных участках они сначала проголосовали, а затем приняли участие в культурных мероприятиях и проголосовали.



Артём Михалков, артист: «Для меня это в новинку, я очень рад, что стал одним из первых в нашей стране проголосовал на Сахалине. Когда ты приходишь на новый избирательный участок, очень важно, что ты видишь огромное количество новых людей, которые идут и голосуют. Хочу сказать всем: идите и обязательно проголосуйте, потому что это очень важно, это очень важно прежде всего для всех нас».



Не все граждане в России могут попасть на избирательные участки. Например, те, кто находятся в следственном изоляторе, посетить пункты для голосования не смогут. Право голоса у них есть, поэтому к ним придут сотрудники избиркома.

