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    Выборы-2018: известные артисты проголосовали на Сахалине. выборы, Дальний Восток, Сахалин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыборы-2018: известные артисты проголосовали на Сахалине

    Выборы-2018: известные артисты проголосовали на Сахалине

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    <nobr>Выборы-2018</nobr>: известные артисты проголосовали на Сахалине

    Выборы-2018: известные артисты проголосовали на Сахалине

    <nobr>Выборы-2018</nobr>: известные артисты проголосовали на Сахалине

      На участках в Сахалинской и Магаданской областях наблюдается высокая явка.

      На самом Сахалине сегодня прошла акция «Звезды на Сахалине». Более 30 известных российских артистов отправились на остров. На избирательных участках они сначала проголосовали, а затем приняли участие в культурных мероприятиях и проголосовали.

      Артём Михалков, артист: «Для меня это в новинку, я очень рад, что стал одним из первых в нашей стране проголосовал на Сахалине. Когда ты приходишь на новый избирательный участок, очень важно, что ты видишь огромное количество новых людей, которые идут и голосуют. Хочу сказать всем: идите и обязательно проголосуйте, потому что это очень важно, это очень важно прежде всего для всех нас».

      Не все граждане в России могут попасть на избирательные участки. Например, те, кто находятся в следственном изоляторе, посетить пункты для голосования не смогут. Право голоса у них есть, поэтому к ним придут сотрудники избиркома.

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