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    Выборы президента на Северном Кавказе превратились в большой праздник. выборы, Кабардино-Балкария, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыборы президента на Северном Кавказе превратились в большой праздник

    Выборы президента на Северном Кавказе превратились в большой праздник

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    Выборы президента на Северном Кавказе превратились в большой праздник

    Выборы президента на Северном Кавказе превратились в большой праздник

    Выборы президента на Северном Кавказе превратились в большой праздник

      Поселок Терскол находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на высоте 2 тысяч метров. Здесь расположен один из самых высокогорных избирательных участков страны. Голосование на выборах президента РФ началось ровно в 8:00.

      Несмотря на расслабляющую курортную атмосферу, здесь довольно оживленно. В поселке зарегистрированы более 600 избирателей. Голосуют не только местные жители, но и гости Приэльбрусья — туристы и горнолыжники, а также расквартированные здесь военнослужащие.

      На Северном Кавказе президентские выборы воспринимаются в буквальном смысле как национальный праздник. По всему региону на избирательных участках сегодня танцуют лезгинку. В Дагестане, вероятно, танцы будут массовыми. В республике открылись 1915 участков для голосования.

      На двух избирательных участках Дагестана, в селе Хушет и на острове Чечень, состоялись досрочные выборы. Дорогу к селу постоянно перекрывают лавины, а голосование на острове могла сорвать штормовая погода.

      Присутствие международных наблюдателей в Кабардино-Балкарии и Дагестане заявлено не было, а вот в Чеченскую Республику приехала миссия наблюдателей стран СНГ — из Казахстана и Белоруссии. В Чечне открылись 475 избирательных участков. Наблюдатели, не только иностранные, присутствуют на каждом участке. Всего их, по подсчетам чеченского правительства, около 4 тысяч человек.

      Сегодня в Чечне большой праздник — народные гулянья, концерты и огромное количество свадеб. Жениться в день выборов, как выяснилось, модно у чеченской молодежи, поэтому избирательным комиссиям, как сообщает республиканское правительство, рекомендовали запастись цветами.

      Силовые структуры во всех регионах Северного Кавказа переведены на усиленный режим несения службы, но в глаза это не бросается. Волеизъявление граждан, заверяют официальные лица, пройдет в комфортной обстановке.

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