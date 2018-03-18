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    Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала в центре Москвы. выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава ЦИК Элла Памфилова проголосовала в центре Москвы

    Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала в центре Москвы

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    Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала в центре Москвы

    Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала в центре Москвы

    Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала в центре Москвы

      Россия сегодня выбирает президента. На высший пост страны претендуют 8 человек. В Центральной избирательной комиссии начинает работу информационный центр, куда будет стекаться вся информация о ходе голосования и обработке бюллетеней. Председатель ЦИК Элла Памфилова уже проголосовала на выборах главы государства.

      Элле Памфиловой пришлось около 30 минут провести в очереди на избирательном участке №145, который находится в центре Москвы.

      Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии : «Я проголосовала. Меня радует, что люди идут. Немножко огорчает, что мороз, очень холодно. Почему очередь на этом участке? Избиратели, которые сегодня выступают из Смоленской области, из Бурятии. Может быть, если бы не было нового механизма „мобильный избиратель“, они бы не голосовали».

      На пост президента России претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, а также кандидаты от партий. Сергей Бабурин баллотируется от «Российского общенародного союза»), Павел Грудинин — от КПРФ, Владимир Жириновский — от ЛДПР, Ксения Собчак — от «Гражданской инициативы», Максим Сурайкин — от «Коммунистов России», Борис Титов — от Партии роста, Григорий Явлинский — от «Яблока».




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