Жители Владивостока выбирают президента РФ и участвуют в школьном референдуме

В Приморье отмечают высокую активность избирателей. В первой половине дня явка была выше, чем на предыдущих президентских выборах в 2012 году. Настоящий ажиотаж наблюдался в одном изспальных районов Владивостока.
В школе №40 находятся сразу три избирательных участка. Днем поток избирателей был нескончаемым. Тон задавали пенсионеры.
Аза Червинская, жительница Владивостока: «Должна же я проявить гражданскую позицию! Всегда так поступала. Надо! Мы же в России живём, надо и голосовать, чтобы у нас было все хорошо и еще лучше».
Без передышки работают сегодня и выездные избирательные комиссии Владивостока. На одном из участков за час приняли полсотни заявок от людей, которые не смогли прийти сами.
Екатерина Приходько, председатель избирательного участка №510 г. Владивостока: «Это состояние здоровья, инвалидность, есть и другие причины. Мы стараемся в принципе не отказывать».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, жители Приморья сегодня не только выбирают президента страны, но и участвуют в школьном референдуме. Родители решают, нужно ли возрождать школьную форму, переносить начало учебного года и облегчать детский ранец за счет электронных учебников. Споры вокруг школьной жизни идут на уровне политических дебатов. У избирателей противоположные мнения.
Дмитрий Соколенко, житель Владивостока: «В вопросе переноса начала учебы на 15 сентября я за выступаю традицию, за то, чтобы в школу дети шли 1 сентября».
Лариса Ковалевская, жительница Владивостока: «Я за перенос начала учебного года на 15 сентября, потому что у нас потеплее в сентябре, и пусть дети немножко дети отдохнут. И в апреле до сих пор зима цепляется».
Первой на Дальнем Востоке начала голосовать Камчатка. Там же раньше завершиться голосование — до закрытия участков остаются считаные часы. Выбирают президента даже каюры многодневной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Погонщики исполняли свой гражданский долг на маршруте, в тысяче километров от цивилизации. Для них палатку установили в лесу, каждому марафонцу вручили по бюллетеню. Определившись с выбором, участники гонки снова отправились в путь.
Аза Червинская, жительница Владивостока: «Должна же я проявить гражданскую позицию! Всегда так поступала. Надо! Мы же в России живём, надо и голосовать, чтобы у нас было все хорошо и еще лучше».
Без передышки работают сегодня и выездные избирательные комиссии Владивостока. На одном из участков за час приняли полсотни заявок от людей, которые не смогли прийти сами.
Екатерина Приходько, председатель избирательного участка №510 г. Владивостока: «Это состояние здоровья, инвалидность, есть и другие причины. Мы стараемся в принципе не отказывать».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, жители Приморья сегодня не только выбирают президента страны, но и участвуют в школьном референдуме. Родители решают, нужно ли возрождать школьную форму, переносить начало учебного года и облегчать детский ранец за счет электронных учебников. Споры вокруг школьной жизни идут на уровне политических дебатов. У избирателей противоположные мнения.
Дмитрий Соколенко, житель Владивостока: «В вопросе переноса начала учебы на 15 сентября я за выступаю традицию, за то, чтобы в школу дети шли 1 сентября».
Лариса Ковалевская, жительница Владивостока: «Я за перенос начала учебного года на 15 сентября, потому что у нас потеплее в сентябре, и пусть дети немножко дети отдохнут. И в апреле до сих пор зима цепляется».
Первой на Дальнем Востоке начала голосовать Камчатка. Там же раньше завершиться голосование — до закрытия участков остаются считаные часы. Выбирают президента даже каюры многодневной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Погонщики исполняли свой гражданский долг на маршруте, в тысяче километров от цивилизации. Для них палатку установили в лесу, каждому марафонцу вручили по бюллетеню. Определившись с выбором, участники гонки снова отправились в путь.
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