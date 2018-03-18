В Красноярске проголосовала знаменитая 90-летняя путешественница баба Лена

Сибиряки активно голосуют на выборах президента России с самого утра. Красноярский край — это огромная территория с многонациональным населением. Здесь за ходом волеизъявления следят более 2600 наблюдателей, в том числе из Белоруссии, Германии и США.

Порядка 9 тысяч жителей края проголосовали досрочно, в том числе в труднодоступных местах, куда можно добраться только вертолетом или на оленях. В самом Красноярске все участки в шаговой доступности. На одном из них свой гражданский долг исполнила знаменитая пожилая путешественница. Она прославилась тем, что в свои 90 лет в одиночку на свою пенсию колесит по всему свету.



К такому образу жизни женщина пришла лишь в 83 года. Елена Ерхова, или баба Лена, как она любит себя называть, в этом году объехала 6 стран, теперь она собирается ехать в Китай. Выборы для нее — это святое. Баба Лена призналась, что хотела прийти на участок первой, но проспала.



Елена Ерхова, путешественница: «Когда я голосовала в первый раз, уже и не вспомню. Но я никогда не пропускала, ни одного голосования. Некоторые говорят: без меня обойдутся. Но это неправильно. Один так скажет, другой, и что от этого будет?»



Как передает корреспондент Влада Копыловская, после обеда ожидается пик избирательной активности, когда на участки пойдет молодежь. Дома сидеть в такую погоду, а в Красноярке плюс 7 градусов, просто невозможно.

