Выборы-2018: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей

Когда на Камчатке и Чукотке открывались первые избирательные участки, в Москве начала работать сеть общественных наблюдателей. Туда, как и в Центральную избирательную комиссию, будет стекаться информация о ходе выборов.

Активисты «Национального общественного мониторинга» будут координировать работу наблюдателей, которых по всей стране насчитывается более 100 тысяч.



Елена Бабченкова, федеральный координатор «Национального общественного мониторинга», сопредседатель общественного движения «Россия выбирает»: «„Национальный общественный мониторинг“ объединяет свыше 20 различных организаций по наблюдению за выборами как региональными, так и федеральными. Здесь будет аккумулироваться вся информация. Мы будем получать в режиме реального времени всю информацию о нарушениях и явке, а также будем собирать копии протоколов и проводить параллельный подсчет голосов».



Также запланированы прямые включения с закрытых избирательных участков на предприятиях, в СИЗО и с выездного голосования.

