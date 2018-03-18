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    Выборы-2018: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей. Москва, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыборы-2018: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей

    Выборы-2018: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей

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    <nobr>Выборы-2018</nobr>: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей

    Выборы-2018: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей

    <nobr>Выборы-2018</nobr>: «Национальный общественный мониторинг» координирует наблюдателей

      Когда на Камчатке и Чукотке открывались первые избирательные участки, в Москве начала работать сеть общественных наблюдателей. Туда, как и в Центральную избирательную комиссию, будет стекаться информация о ходе выборов.

      Активисты «Национального общественного мониторинга» будут координировать работу наблюдателей, которых по всей стране насчитывается более 100 тысяч.

      Елена Бабченкова, федеральный координатор «Национального общественного мониторинга», сопредседатель общественного движения «Россия выбирает»: «„Национальный общественный мониторинг“ объединяет свыше 20 различных организаций по наблюдению за выборами как региональными, так и федеральными. Здесь будет аккумулироваться вся информация. Мы будем получать в режиме реального времени всю информацию о нарушениях и явке, а также будем собирать копии протоколов и проводить параллельный подсчет голосов».

      Также запланированы прямые включения с закрытых избирательных участков на предприятиях, в СИЗО и с выездного голосования.

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