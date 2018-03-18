Самая холодная ночь: специалисты рассказали о погоде в Московском регионе

Жители столичного региона пережили самую холодную ночь с начала календарной весны. Температура воздуха ночью в Москве опускалась до 20 градусов мороза, а в Подмосковье зафиксированы новые температурные рекорды.
Сообщение Гидрометцентра РФ: «Прошедшая ночь стала самой морозной с начала весны. В ночь на 18 марта на базовой столичной метеостанции на ВДНХ температура опускалась до минус 19,7 градуса. В ночь на 17 марта температура воздуха опускалась до 18,6 градуса мороза, а в ночь на 1 марта — до минус 18,5».
Теплее всего ночью было в центре Москвы, где было около 14 градусов мороза. В районе Тушино воздух остывал до минус 22,8 градуса. В Волоколамске зафиксировано минус 24,6 градуса, а самой холодной эта ночь была для жителей Клина, там градусники показывали 27,3 градуса мороза, пишет «Интерфакс».
В воскресенье в Москве потеплеет до 5–7 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, переменная облачность.
По прогнозам специалистов, аномальные для марта морозы начнут отступление, и уже в понедельник воздух в столичном регионе прогреется до 1–3 градусов ниже нуля, оставаясь все равно значительно ниже климатической нормы.
Теплее всего ночью было в центре Москвы, где было около 14 градусов мороза. В районе Тушино воздух остывал до минус 22,8 градуса. В Волоколамске зафиксировано минус 24,6 градуса, а самой холодной эта ночь была для жителей Клина, там градусники показывали 27,3 градуса мороза, пишет «Интерфакс».
В воскресенье в Москве потеплеет до 5–7 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, переменная облачность.
По прогнозам специалистов, аномальные для марта морозы начнут отступление, и уже в понедельник воздух в столичном регионе прогреется до 1–3 градусов ниже нуля, оставаясь все равно значительно ниже климатической нормы.
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