В ЦИК день голосования на выборах президента начался с российского гимна

В России сегодня выбирают главу государства. Избирательные участки открыты по всей стране, за исключением Калининграда, где они заработают в 9:00 по московскому времени.

В Москве в атриуме здания ЦИК старт голосованию дали в торжественной обстановке. Для собравшихся прозвучал гимн России, глава Центральной избирательной комиссии выступила с приветственным словом.



Элла Памфилова, председатель ЦИК: «Избирательная кампания началась 18 декабря прошлого года. Но, по сути, готовиться к выборам мы начали с первого дня работы Центральной избирательной комиссии нового созыва. Предварительно могу сказать, что многое удалось. Я надеюсь, что завтрашний день это подтвердит».



Представители Центральной избирательной комиссии запустили видеостену из более чем сотни мониторов. На них в прямом эфире идет трансляция с избирательных участков. Также состоялось очередное заседание комиссии. Заявлено, что сегодня в 10:00 по московскому времени откроется информационный центр ЦИК. Там будет аккумулироваться вся информация о ходе выборов и подсчете голосов. Уже 19 марта Центризбирком огласит предварительные результаты.

