Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна переизбрали на второй срок

Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)
13-го созыва переизбрали Ли Кэцяна на второй срок в должности главы правительства.
Как передает ТАСС, кандидатура Ли Кэцяна была выдвинута от имени председателя КНР Си Цзиньпина, который накануне был переизбран на второй срок. Тайное голосование состоялось сегодня на пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. За назначение Ли Кэцяна проголосовали 2964 депутата, двое выступили против.
Депутаты избрали министра юстиции Чжан Цзюня на должность генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР. Также китайские парламентарии выбрали председателя Верховного народного суда и главу нового антикоррупционного ведомства Китая — Госкомитета по надзору. Новое правительство Китая будет окончательно сформировано в понедельник, когда будут назначены главы всех министерств и ведомств, пишет РИА Новости.
Напомним, накануне Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета КНР. Ранее высший законодательный орган Китая принял проект поправок к главному закону страны, отменяющие ограничение по количеству сроков. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием.
Депутаты избрали министра юстиции Чжан Цзюня на должность генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР. Также китайские парламентарии выбрали председателя Верховного народного суда и главу нового антикоррупционного ведомства Китая — Госкомитета по надзору. Новое правительство Китая будет окончательно сформировано в понедельник, когда будут назначены главы всех министерств и ведомств, пишет РИА Новости.
Напомним, накануне Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета КНР. Ранее высший законодательный орган Китая принял проект поправок к главному закону страны, отменяющие ограничение по количеству сроков. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием.
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