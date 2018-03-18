Посол РФ в Лондоне напомнил о принципе презумпции невиновности

Посол России в Лондоне считает, что Великобритания должна руководствоваться презумпцией невиновности в деле об отравлении
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В интервью газете The Mail on Sunday посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Россия не должна доказывать свою непричастность к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По мнению дипломата, основываясь на принципе презумпции невиновности, доказательства обратного должна представить Великобритания. И эти доказательства должны быть представлены по каналам, изложенным в Конвенции о запрещении химического оружия.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Мы не знаем, предоставила ли Великобритания какие-то доказательства США, Франции и Германии. Скорее всего, нет, но если они это сделали, то почему их не представить через каналы, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия? Презумпция невиновности — всеобщий правовой принцип, и на британском правительстве лежит ответственность за предоставление доказательств».
Дипломат сравнил обвинения против России в деле Скрипаля с заявлениями Великобритании о наличии оружия массового поражения в Ираке в 2003 году, которые, как позже было установлено, оказались необоснованными.
По словам Яковенко, нынешние отношения между Москвой и Лондоном развиваются в опасном направлении.
Александр Яковенко: «Нынешние споры, совершенно точно, обостряются в опасном направлении и непропорционально. Необходимы сдержанность и холодные головы».
Об этом же российский дипломат говорил в эксклюзивном интервью телекомпании НТВ. В нем Яковенко подчеркнул, что Лондон отказывается предоставлять России любую информацию, в том числе о состоянии пострадавших граждан РФ, что является нарушением международного права.
Напомним, полная версия интервью Александра Яковенко телеканалу НТВ вышла в эфир в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Мы не знаем, предоставила ли Великобритания какие-то доказательства США, Франции и Германии. Скорее всего, нет, но если они это сделали, то почему их не представить через каналы, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия? Презумпция невиновности — всеобщий правовой принцип, и на британском правительстве лежит ответственность за предоставление доказательств».
Дипломат сравнил обвинения против России в деле Скрипаля с заявлениями Великобритании о наличии оружия массового поражения в Ираке в 2003 году, которые, как позже было установлено, оказались необоснованными.
По словам Яковенко, нынешние отношения между Москвой и Лондоном развиваются в опасном направлении.
Александр Яковенко: «Нынешние споры, совершенно точно, обостряются в опасном направлении и непропорционально. Необходимы сдержанность и холодные головы».
Об этом же российский дипломат говорил в эксклюзивном интервью телекомпании НТВ. В нем Яковенко подчеркнул, что Лондон отказывается предоставлять России любую информацию, в том числе о состоянии пострадавших граждан РФ, что является нарушением международного права.
Напомним, полная версия интервью Александра Яковенко телеканалу НТВ вышла в эфир в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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