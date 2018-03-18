В Латвии семья немецкого офицера обратилась за убежищем в посольство РФ

Бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей.
Сообщение пресс-службы посльства РФ в Латвии: «В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры»,
Как передает РИА Новости, Маркус Бергфельд заявил журналистам, что на родине он и его близкие подвергались травле. Бергфельд также выразил опасения, что при возвращении в Германию его семье грозит опасность, и поэтому обратился за убежищем к российским дипломатам.
Как передает РИА Новости, Маркус Бергфельд заявил журналистам, что на родине он и его близкие подвергались травле. Бергфельд также выразил опасения, что при возвращении в Германию его семье грозит опасность, и поэтому обратился за убежищем к российским дипломатам.
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