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    Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне

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    • Фото: Reuters © 2018, Matthew Childs
    Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне

    Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне

    Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне
  • Фото: Reuters © 2018, Matthew Childs

    • Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нокаутом бразильца Фабрисио Вердума и планирует проведение титульного боя.

    В рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне, российский боец ММА Александр Волков нокаутом победил бразильца Фабрисио Вердума. Судья остановил поединок в четвертом раунде.

    Бразилец Вердум является бывшим чемпионом UFC. В этом бою он потерпел 8 поражение в ММА, на его счету 23 победы. 29-летний Волков в 20-й раз в карьере завершил поединок нокаутом. Российский боец одержал четвертую победу подряд на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата: ранее он победил Тимоти Джонсона, Роя Нельсона и Штефана Штруве.

    Волков сразу после победы над Вердумом заявил, что нацелен теперь на титульный бой.

    Александр Волков: «Теперь я жду титульный бой. Я здесь ради него. Кто знает, может уже следующий поединок будет за титул, Я хочу титульный бой. Кормье или Миочич — не важно».

    Как напоминает ТАСС, поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между американцами Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем состоится в США пройдет 7 июля.

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