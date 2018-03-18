СМИ: принц Гарри отказался подписать брачный контракт с Меган Маркл

Британские таблоиды утверждают, что принц Гарри не стал заключать брачный договор со своей невестой, американской актрисой Меган Маркл.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, принц Гарри отказался от подписания брачного договора перед свадьбой со своей избранницей Меган Маркл. Таблоид напоминает, что британские королевские особы часто пренебрегают заключением брачного контракта. Так, например, от составления брачного договора отказались брат принца Уильям и его мать принцесса Диана.
Сообщается, что королевский двор настаивал на составлении брачного контракта, чтобы обезопасить состояние принца, но Гарри уверен, что его брак будет крепким.
Как пишет РИА Новости, эксперты оценивают состоянии принца Гарри в размере 30 миллионов фунтов стерлингов (2 миллиарда 400 миллионов рублей). Звезда американского телесериала Меган Маркл, оставившая актерскую карьеру ради замужества, владеет четырьмя миллионами фунтов (320 миллионов рублей). Маркл уже была замужем и развелась с кинопродюсером Тревором Энджелсоном после двух лет брака.
Ранее в субботу хакеры заявили, что им удалось раздобыть ролик с обнаженной Меган Маркл. Были опубликованы снимки и видео с бывшей актрисой, отдыхающей топлесс на берегу моря. При этом хакеры пообещали выложить и другие компрометирующие кадры с невестой принца Гарри.
Напомним, о помолвке принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл стало известно ноябре. Свадьба запланирована на 19 мая в Виндзорском замке.
Сообщается, что королевский двор настаивал на составлении брачного контракта, чтобы обезопасить состояние принца, но Гарри уверен, что его брак будет крепким.
Как пишет РИА Новости, эксперты оценивают состоянии принца Гарри в размере 30 миллионов фунтов стерлингов (2 миллиарда 400 миллионов рублей). Звезда американского телесериала Меган Маркл, оставившая актерскую карьеру ради замужества, владеет четырьмя миллионами фунтов (320 миллионов рублей). Маркл уже была замужем и развелась с кинопродюсером Тревором Энджелсоном после двух лет брака.
Ранее в субботу хакеры заявили, что им удалось раздобыть ролик с обнаженной Меган Маркл. Были опубликованы снимки и видео с бывшей актрисой, отдыхающей топлесс на берегу моря. При этом хакеры пообещали выложить и другие компрометирующие кадры с невестой принца Гарри.
Напомним, о помолвке принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл стало известно ноябре. Свадьба запланирована на 19 мая в Виндзорском замке.
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