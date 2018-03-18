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    Елистратов завоевал две бронзы за день на ЧМ в Монреале

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Елистратов завоевал две бронзы за день на ЧМ в Монреале

    Елистратов завоевал две бронзы за день на ЧМ в Монреале

    Елистратов завоевал две бронзы за день на ЧМ в Монреале
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал две бронзовых награды мирового первенства на дистанциях 500 и 1500 метров.

    На чемпионате мира, который проходит в Монреале, россиянин Семен Елистратов завоевал две бронзовые медали. Он финишировал третьим в финальном забеге на дистанции 1500 метров с результатом 2 минуты 13,31 секунды. Победу одержал канадец Шарль Амлен (2.12,98), серебро завоевал Лим Хё Чжун из Южной Кореи (2.13,15).

    В забеге на 500 метров Елистратов показал результат 40,827 секунды. Золотая награда у Хван Дэ Хон (40,742) из Южной Кореи, серебро у Жэнь Цзывэя из Китая (40,805).

    Теперь в активе 27-летнего спортсмена золото (эстафета) и бронза Олимпийских игр, а также золото и серебро (эстафета) чемпионатов мира. Состязания в Монреале завершатся 18 марта, напоминает ТАСС.

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