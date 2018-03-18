В Казани ликвидируют аварию, оставившую без тепла 1,5 тысячи человек

Специалисты проложили временный теплопровод в Казани для подключения домов, оставшихся без отопления
из-за обрушившейся котельной.
В Казани специалисты начали подавать тепло в два из пяти домов, жители которых замерзают из-за коммунальной аварии. Для восстановления теплоснабжения в отключенных домах был проложен временный теплопровод от ближайшей котельной.
Сообщение пресс-службы мэрии Казани: «Тепло подано в два дома. Начали заполнять систему. В остальные дома тепло поступит в ближайшее время».
Накануне ночью на Портовой улице Казани произошло частичное обрушение стен и кровли котельной на площади 60 квадратных метров. Было повреждено оборудование котельной, а жители 12 пятиэтажных домов, в которых проживает более 1,5 тысячи человек, остались без тепла. Причиной происшествия специалисты называли ветхость обрушившегося здания.
Власти Казани сообщили, что вместо разрушенной котельной на улице Портовая будет установлена современная блочно-модульная котельная, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы мэрии Казани: «Тепло подано в два дома. Начали заполнять систему. В остальные дома тепло поступит в ближайшее время».
Накануне ночью на Портовой улице Казани произошло частичное обрушение стен и кровли котельной на площади 60 квадратных метров. Было повреждено оборудование котельной, а жители 12 пятиэтажных домов, в которых проживает более 1,5 тысячи человек, остались без тепла. Причиной происшествия специалисты называли ветхость обрушившегося здания.
Власти Казани сообщили, что вместо разрушенной котельной на улице Портовая будет установлена современная блочно-модульная котельная, пишет «Интерфакс».
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