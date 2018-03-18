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    В Казани ликвидируют аварию, оставившую без тепла 1,5 тысячи человек

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    • Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
    В Казани ликвидируют аварию, оставившую без тепла 1,5 тысячи человек

    В Казани ликвидируют аварию, оставившую без тепла 1,5 тысячи человек

    В Казани ликвидируют аварию, оставившую без тепла 1,5 тысячи человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

    • Специалисты проложили временный теплопровод в Казани для подключения домов, оставшихся без отопления из-за обрушившейся котельной.

    В Казани специалисты начали подавать тепло в два из пяти домов, жители которых замерзают из-за коммунальной аварии. Для восстановления теплоснабжения в отключенных домах был проложен временный теплопровод от ближайшей котельной.

    Сообщение пресс-службы мэрии Казани: «Тепло подано в два дома. Начали заполнять систему. В остальные дома тепло поступит в ближайшее время».

    Накануне ночью на Портовой улице Казани произошло частичное обрушение стен и кровли котельной на площади 60 квадратных метров. Было повреждено оборудование котельной, а жители 12 пятиэтажных домов, в которых проживает более 1,5 тысячи человек, остались без тепла. Причиной происшествия специалисты называли ветхость обрушившегося здания.

    Власти Казани сообщили, что вместо разрушенной котельной на улице Портовая будет установлена современная блочно-модульная котельная, пишет «Интерфакс».

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