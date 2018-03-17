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    В Мексике военный устроил стрельбу в вагоне метро

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    • Фото: operacionesespecialesmexico.com
    В Мексике военный устроил стрельбу в вагоне метро

    В Мексике военный устроил стрельбу в вагоне метро

    В Мексике военный устроил стрельбу в вагоне метро
  • Фото: operacionesespecialesmexico.com

    • В столице Мексики в метро произошла стрельба. Полиция задержала военного, который открыл огонь в поезде и ранил нескольких пассажиров.

    Как передает информагентство Notimex, стрельбу в вагоне поезда метров Мехико начал мужчина, оказавшийся офицером морской пехоты. В результате конфликта с другим пассажиром он достал пистолет и выстрелил в пол вагона.

    Несколько человек были травмированы разлетевшимися осколками пластика и стекла. Пострадавших направили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

    Виновника происшествия задержали полицейские. Сейчас он уже дает показания. В ближайшее время задержанному будут предъявлены обвинения.

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