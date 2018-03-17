В Мексике военный устроил стрельбу в вагоне метро

В столице Мексики в метро произошла стрельба. Полиция задержала военного, который открыл огонь в поезде и ранил нескольких пассажиров.
Как передает информагентство Notimex, стрельбу в вагоне поезда метров Мехико начал мужчина, оказавшийся офицером морской пехоты. В результате конфликта с другим пассажиром он достал пистолет и выстрелил в пол вагона.
Несколько человек были травмированы разлетевшимися осколками пластика и стекла. Пострадавших направили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
Виновника происшествия задержали полицейские. Сейчас он уже дает показания. В ближайшее время задержанному будут предъявлены обвинения.
Несколько человек были травмированы разлетевшимися осколками пластика и стекла. Пострадавших направили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
Виновника происшествия задержали полицейские. Сейчас он уже дает показания. В ближайшее время задержанному будут предъявлены обвинения.
Комментарии