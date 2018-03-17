Мэр Львова: у украинцев украли страну

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что украинцы не заметили, как у них украли страну.
При этом градоначальник в своем Twitter отметил, что граждане Украины никогда и не знали, как это — владеть своей страной.
Андрей Садовый, мэр Львова: «Так случилось, что у нас украли страну. Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной. Нужно вернуть страну людям!»
Кто именно украл страну у граждан, Садовый уточнять не стал.
Отметим, что ранее сегодня Надежда Савченко заявила, что в украинской армии «более чем достаточно» людей, готовых участвовать в государственном перевороте. Депутат Верховной рады подчеркнула, что военные «исполняют приказы, но у них есть предел».
Андрей Садовый, мэр Львова: «Так случилось, что у нас украли страну. Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной. Нужно вернуть страну людям!»
Кто именно украл страну у граждан, Садовый уточнять не стал.
Отметим, что ранее сегодня Надежда Савченко заявила, что в украинской армии «более чем достаточно» людей, готовых участвовать в государственном перевороте. Депутат Верховной рады подчеркнула, что военные «исполняют приказы, но у них есть предел».
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