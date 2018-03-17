Пентагон открестился от подготовки провокации с химоружием в Сирии

В Пентагоне сочли «нелепыми» сообщения о подготовке провокаций с применением химоружия в Сирии.
Как заявил официальный представитель Минобороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, информация российского Генштаба является «чрезвычайно нелепой», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что боевики с помощью американских инструкторов готовят провокацию с «подрывом взрывных устройств с отравляющими веществами».
При этом отмечалось, что провокация может стать поводом для ударов США по военным и государственным объектам в Сирии. Сообщалось, что ударные группировки морских носителей крылатых ракет уже созданы в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море.
Напомним, ранее сегодня начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что боевики с помощью американских инструкторов готовят провокацию с «подрывом взрывных устройств с отравляющими веществами».
При этом отмечалось, что провокация может стать поводом для ударов США по военным и государственным объектам в Сирии. Сообщалось, что ударные группировки морских носителей крылатых ракет уже созданы в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море.
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