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    Пентагон открестился от подготовки провокации с химоружием в Сирии

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    Пентагон открестился от подготовки провокации с химоружием в Сирии

    Пентагон открестился от подготовки провокации с химоружием в Сирии

    В Пентагоне сочли «нелепыми» сообщения о подготовке провокаций с применением химоружия в Сирии.

    Как заявил официальный представитель Минобороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, информация российского Генштаба является «чрезвычайно нелепой», передает «Интерфакс».

    смотретьГенштаб: США готовят провокации с химоружием и удар по сирийским войскам
    Генштаб: США готовят провокации с химоружием и удар по сирийским войскам
    Напомним, ранее сегодня начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что боевики с помощью американских инструкторов готовят провокацию с «подрывом взрывных устройств с отравляющими веществами».

    При этом отмечалось, что провокация может стать поводом для ударов США по военным и государственным объектам в Сирии. Сообщалось, что ударные группировки морских носителей крылатых ракет уже созданы в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море.

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