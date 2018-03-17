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    ВМС США приняли на вооружение новую атомную субмарину

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    ВМС США приняли на вооружение новую атомную субмарину

    ВМС США приняли на вооружение новую атомную субмарину

    Военно-морские силы США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia.

    Церемония ввода субмарины прошла на базе подводного флота США в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. По данным американских ВМС, новая подлодка предназначена для проведения противолодочных и противокорабельных операций. Она может доставлять войска спецназа, участвовать в наступательных военных действиях и минно-тральных операциях, а также собирать разведданные и проводить различные наблюдения.

    USS Colorado стала 15-я многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia на вооружении США. Водоизмещение субмарины — 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более 10 метров. В погруженном состоянии подлодка может развивать скорость до 46,3 км/ч. в погруженном состоянии, сообщает РИА Новости.

    Добавим, что субмарины класса Virginia несут четыре торпедных аппарата и 26 торпед. Экипаж таких подлодок состоит из 100–120 человек.


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