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    «Спартак» вырвал победу в матче с «Рубином»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    «Спартак» вырвал победу в матче с «Рубином»

    «Спартак» вырвал победу в матче с «Рубином»

    «Спартак» вырвал победу в матче с «Рубином»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • Московский «Спартак» не без труда переиграл казанский «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России.

    Встреча, которая проходила в столице Татарстана, закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

    Счет был открыт на 18-й минуте, когда Софьян Ханни воспользовался ошибкой защитника и переправил мяч в ворота. В середине второго тайма Кристиан Нобоа восстановил равновесие, замкнув навес. Однако на 81-й минуте Луис Адриано нанес точный удар и принес «Спартаку» 3 очка.

    Сегодняшняя победа позволила «Спартаку» сократить отставание от лидирующего «Локомотива» до пяти очков. Железнодорожники свой матч 23-го тура проведут позднее.

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