«Спартак» вырвал победу в матче с «Рубином»

Московский «Спартак» не без труда переиграл казанский «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России.

Встреча, которая проходила в столице Татарстана, закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.



Счет был открыт на 18-й минуте, когда Софьян Ханни воспользовался ошибкой защитника и переправил мяч в ворота. В середине второго тайма Кристиан Нобоа восстановил равновесие, замкнув навес. Однако на 81-й минуте Луис Адриано нанес точный удар и принес «Спартаку» 3 очка.



Сегодняшняя победа позволила «Спартаку» сократить отставание от лидирующего «Локомотива» до пяти очков. Железнодорожники свой матч 23-го тура проведут позднее.