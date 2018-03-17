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    Порошенко захотел «всеобъемлющего бойкота» чемпионата мира по футболу в России

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    Порошенко захотел «всеобъемлющего бойкота» чемпионата мира по футболу в России

    Порошенко захотел «всеобъемлющего бойкота» чемпионата мира по футболу в России

    Президент Украины поддержал идею бойкота чемпионата мира по футболу.

    Президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому изданию IKZ высказался за полный бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Да, я бы хотел, чтобы был всеобъемлющий бойкот чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели».

    Порошенко также заявил, что антироссийские санкции — не столько наказание, сколько попытка заставить российские власти начать переговоры. Настоящим наказанием для России, по его словам, должен стать международный трибунал.

    Напомним, идея бойкота ЧМ-2018 была впервые высказана в британскими властями в связи с делом об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, несмотря на то, что никаких доказательств этого так и не было предоставлено.

    Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что ни ФРГ, ни Евросоюз не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу.

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