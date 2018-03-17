Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    Китайцев с низким «социальным рейтингом» не пустят в поезда и самолеты

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj
    Китайцев с низким «социальным рейтингом» не пустят в поезда и самолеты

    Китайцев с низким «социальным рейтингом» не пустят в поезда и самолеты

    Китайцев с низким «социальным рейтингом» не пустят в поезда и самолеты
  • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj

    • В Китае уже с мая этого года стартует эксперимент, в ходе которого отношение к гражданам будет определяться их «социальным рейтингом».

    Правила заключаются в том, что для человека с так называемым низким рейтингом в экспериментальной системе «социального рейтинга» будут вводить ряд ограничений: например, они, например, на год будут лишены возможности покупать билеты на самолеты и поезда.

    Рейтинг может понижаться за счет таких проступков как, например, распространение «ложной информации о терроризме», дебоширство, проезд в общественном транспорте без билета и даже за курение в поездах.

    В целом китайская система «социального рейтинга» оценивает граждан на основе преступного поведения или финансового мошенничества, а также учитывает, что люди покупают, говорят и делают. Китайцам присваивают некие «оценки», которые влияют на их возможности.

    Подобная система согласуется с политической линией, которую проводит председатель КНР Си Цзиньпин и в основе которой лежит принцип «оступился один раз — потерял в возможностях навсегда», сообщает Reuters.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru