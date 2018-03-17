Китайцев с низким «социальным рейтингом» не пустят в поезда и самолеты

В Китае уже с мая этого года стартует эксперимент, в ходе которого отношение к гражданам будет определяться их «социальным рейтингом».
Правила заключаются в том, что для человека с так называемым низким рейтингом в экспериментальной системе «социального рейтинга» будут вводить ряд ограничений: например, они, например, на год будут лишены возможности покупать билеты на самолеты и поезда.
Рейтинг может понижаться за счет таких проступков как, например, распространение «ложной информации о терроризме», дебоширство, проезд в общественном транспорте без билета и даже за курение в поездах.
В целом китайская система «социального рейтинга» оценивает граждан на основе преступного поведения или финансового мошенничества, а также учитывает, что люди покупают, говорят и делают. Китайцам присваивают некие «оценки», которые влияют на их возможности.
Подобная система согласуется с политической линией, которую проводит председатель КНР Си Цзиньпин и в основе которой лежит принцип «оступился один раз — потерял в возможностях навсегда», сообщает Reuters.
Рейтинг может понижаться за счет таких проступков как, например, распространение «ложной информации о терроризме», дебоширство, проезд в общественном транспорте без билета и даже за курение в поездах.
В целом китайская система «социального рейтинга» оценивает граждан на основе преступного поведения или финансового мошенничества, а также учитывает, что люди покупают, говорят и делают. Китайцам присваивают некие «оценки», которые влияют на их возможности.
Подобная система согласуется с политической линией, которую проводит председатель КНР Си Цзиньпин и в основе которой лежит принцип «оступился один раз — потерял в возможностях навсегда», сообщает Reuters.
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