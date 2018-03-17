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    ЦИК вычистил из списков избирателей 1,5 млн «двойников» и «мертвых душ»

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    ЦИК вычистил из списков избирателей 1,5 млн «двойников» и «мертвых душ»

    ЦИК вычистил из списков избирателей 1,5 млн «двойников» и «мертвых душ»

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что перед выборами из списков избирателей убрали около 1,5 миллиона «двойников» и «мертвых душ».

    По словам Памфилой, к этим выборам ЦИК основательно взялся за проверку списков избирателей. В частности, совместно с МИД провел работу по исключению двойного учета граждан. Для этого министерство направило в Центризбирком списки избирателей, которые постоянно проживают в других странах и состоят на консульском учете, но зарегистрированы в России. Информацию передали в регионы, и там этих избирателей исключили из списков по месту регистрации.

    При этом Панфилова отметила, что более сложной оказалась проблема учета граждан, которые постоянно меняют место жительства в России, и так называемые «мертвые души».

    Элла Памфилова: «Куда более существенная проблема — это двойной и даже тройной учет граждан, которые меняют место жительства, и так называемые „мертвые души“. Считаю, что мы плодотворно поработали с комиссиями и органами исполнительной власти в этом направлении».

    В результате из списков было «вычищено» около 1,5 миллиона ложных избирателей. В этом, по словам главы ЦИК, важную роль сыграли подомовые обходы представителей участковых избиркомов.

    Окончательное количество избирателей ЦИК огласит непосредственно перед началом голосования, передает РИА Новости.

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