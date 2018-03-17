ЦИК вычистил из списков избирателей 1,5 млн «двойников» и «мертвых душ»

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что перед выборами из списков избирателей убрали около 1,5 миллиона «двойников» и «мертвых душ».
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По словам Памфилой, к этим выборам ЦИК основательно взялся за проверку списков избирателей. В частности, совместно с МИД провел работу по исключению двойного учета граждан. Для этого министерство направило в Центризбирком списки избирателей, которые постоянно проживают в других странах и состоят на консульском учете, но зарегистрированы в России. Информацию передали в регионы, и там этих избирателей исключили из списков по месту регистрации.
При этом Панфилова отметила, что более сложной оказалась проблема учета граждан, которые постоянно меняют место жительства в России, и так называемые «мертвые души».
Элла Памфилова: «Куда более существенная проблема — это двойной и даже тройной учет граждан, которые меняют место жительства, и так называемые „мертвые души“. Считаю, что мы плодотворно поработали с комиссиями и органами исполнительной власти в этом направлении».
В результате из списков было «вычищено» около 1,5 миллиона ложных избирателей. В этом, по словам главы ЦИК, важную роль сыграли подомовые обходы представителей участковых избиркомов.
Окончательное количество избирателей ЦИК огласит непосредственно перед началом голосования, передает РИА Новости.
При этом Панфилова отметила, что более сложной оказалась проблема учета граждан, которые постоянно меняют место жительства в России, и так называемые «мертвые души».
Элла Памфилова: «Куда более существенная проблема — это двойной и даже тройной учет граждан, которые меняют место жительства, и так называемые „мертвые души“. Считаю, что мы плодотворно поработали с комиссиями и органами исполнительной власти в этом направлении».
В результате из списков было «вычищено» около 1,5 миллиона ложных избирателей. В этом, по словам главы ЦИК, важную роль сыграли подомовые обходы представителей участковых избиркомов.
Окончательное количество избирателей ЦИК огласит непосредственно перед началом голосования, передает РИА Новости.
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