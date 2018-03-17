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    В Башкирии в ДТП разбилась хоккейная команда, погиб вратарь

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    • Фото: Объединенная федерация хоккея РБ
    В Башкирии в ДТП разбилась хоккейная команда, погиб вратарь

    В Башкирии в ДТП разбилась хоккейная команда, погиб вратарь

    В Башкирии в ДТП разбилась хоккейная команда, погиб вратарь
  • Фото: Объединенная федерация хоккея РБ

    • Легковой автомобиль с хоккеистами Татышлинского района Башкирии столкнулся с грузовиком, в результате один человек погиб, еще трое пострадали.

    Инцидент произошел днем на трассе Бураево — Дюртюли. Иномарка, в которой ехали хоккеисты, столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легкового автомобиля — голкипер районной команды Айнур Гатин.

    Трое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали.

    В Объединенной федерация хоккея Башкирии уточнили, что хоккеисты ехали на очередной матч чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги, передает ТАСС.

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