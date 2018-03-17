В Башкирии в ДТП разбилась хоккейная команда, погиб вратарь

Легковой автомобиль с хоккеистами Татышлинского района Башкирии столкнулся с грузовиком, в результате один человек погиб, еще трое пострадали.
Инцидент произошел днем на трассе Бураево — Дюртюли. Иномарка, в которой ехали хоккеисты, столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легкового автомобиля — голкипер районной команды Айнур Гатин.
Трое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали.
В Объединенной федерация хоккея Башкирии уточнили, что хоккеисты ехали на очередной матч чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги, передает ТАСС.
Трое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали.
В Объединенной федерация хоккея Башкирии уточнили, что хоккеисты ехали на очередной матч чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги, передает ТАСС.
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