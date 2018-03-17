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    Савченко заявила о готовности украинских военных совершить переворот

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    Савченко заявила о готовности украинских военных совершить переворот

    Савченко заявила о готовности украинских военных совершить переворот

    Среди военных на Украине «более чем достаточно» людей, готовых участвовать в государственном перевороте, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

    В украинской армии есть люди, готовые принять участие в военном перевороте в стране. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко. В интервью изданию «Страна.ua» Савченко не стала ни подтверждать, ни отвергать обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в подготовке теракта в украинском парламенте, но заявила, что в случае подготовки переворота она получила бы необходимую поддержку.

    Надежда Савченко, депутат Верховной рады Украины: «Я 10 лет служила в ВСУ, у меня знакомых половина армии… Даже против Януковича были готовы вертолеты взлетать, когда он ставил нас охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить Верховную раду. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел».

    В ответ на прямой вопрос, много ли людей в ВС Украины, готовых к участию в возможном перевороте, Савченко ответила: «Более чем достаточно».

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    Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко попросил у депутатов Рады разрешить уголовное преследование и арест Савченко. На заседании украинского парламента Луценко заявил, что у него есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко планировала взорвать правительственную ложу и обрушить купол Верховной рады. Правда, о каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил.

    После этого Савченко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». А депутат Антон Геращенко заявил, что ее могут лишить звания Героя Украины, если подозрения на ее счет подтвердятся.

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