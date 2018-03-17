Памфилова ответила критикам, «подобострастно отрабатывающим русофобский хлеб»

Элла Памфилова ответила на заявления ангажированных экспертов о «грязных методах» ЦИК.
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Памфилова подчеркнула, что те, кто еще до выборов называет их грязными и нечестными, на самом деле зависит от воли других государств.
Глава ЦИК отметила, что «апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб» бессмысленно.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Есть целый ряд и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от нашего государства. На самом деле, многие из них — именно те, кто позволяет себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными — мы прекрасно понимаем, что при этом они зависят от воли других государств».
При этом Памфилова заявила, что спокойно смотрит на «жалкие потуги» ангажированных экспертов. Она подчеркнула, что голосование все расставит на свои места, а никакого желания «нахимичить и исказить итоги» у ЦИК нет, передает РИА Новости.
Также Памфилова сообщила, что на выборах ожидается около 1,5 тыс. иностранных и международных наблюдателей, отметив, что ЦИК осознанно дает всем возможность наблюдать за голосованием.
Напомним, президентские выборы в России пройдут завтра, 18 марта. На главный пост претендуют Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Глава ЦИК отметила, что «апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб» бессмысленно.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Есть целый ряд и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от нашего государства. На самом деле, многие из них — именно те, кто позволяет себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными — мы прекрасно понимаем, что при этом они зависят от воли других государств».
При этом Памфилова заявила, что спокойно смотрит на «жалкие потуги» ангажированных экспертов. Она подчеркнула, что голосование все расставит на свои места, а никакого желания «нахимичить и исказить итоги» у ЦИК нет, передает РИА Новости.
Также Памфилова сообщила, что на выборах ожидается около 1,5 тыс. иностранных и международных наблюдателей, отметив, что ЦИК осознанно дает всем возможность наблюдать за голосованием.
Напомним, президентские выборы в России пройдут завтра, 18 марта. На главный пост претендуют Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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