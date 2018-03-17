В Госдуме оценили заявление Порошенко о девяти граммах свинца

В Госдуме указали на вторичность воинственного заявления Петра Порошенко о готовности дать «отпор» России.
Депутат Руслан Бальбек обратил внимание на то, что слова украинского президента о девяти граммах свинца позаимствованы из советской киноклассики.
Руслан Бальбек, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей: «У Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение „девять граммов“ он взял из песни героя советского фильма „Белое солнце пустыни“».
Также депутат отметил, что украинские политики постоянно соревнуются «в ораторском искусстве и хвастовстве», однако в сегодняшней ситуации им остается только угрожать России. На самом же деле, подчеркнул Бальбек, воевать с РФ «точно не придется».
Кроме того, депутат заявил, что Порошенко с помощью подобной риторики пытается отвлечь граждан своей страны от реально существующих проблем, передает RT.
Напомним, ранее Пётр Порошенко, выступая в Краматорске, заявил, что Украина должна быть готова к российскому нападению. При этом он подчеркнул, что страна «готова к отпору и припасет девять граммов свинца для каждого, кто придет с мечом».
Руслан Бальбек, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей: «У Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение „девять граммов“ он взял из песни героя советского фильма „Белое солнце пустыни“».
Также депутат отметил, что украинские политики постоянно соревнуются «в ораторском искусстве и хвастовстве», однако в сегодняшней ситуации им остается только угрожать России. На самом же деле, подчеркнул Бальбек, воевать с РФ «точно не придется».
Кроме того, депутат заявил, что Порошенко с помощью подобной риторики пытается отвлечь граждан своей страны от реально существующих проблем, передает RT.
Напомним, ранее Пётр Порошенко, выступая в Краматорске, заявил, что Украина должна быть готова к российскому нападению. При этом он подчеркнул, что страна «готова к отпору и припасет девять граммов свинца для каждого, кто придет с мечом».
Комментарии