Паспорт мечты: как мигранты становятся гражданами виртуальных государств и липовых королевств

Три года назад неизвестные аферисты открыли в Петербурге консульство несуществующей страны и все это время безнаказанно «впаривали» доверчивым гражданам документы несуществующего государства. Самое удивительное, что по тому же адресу сейчас зарегистрировано еще одно «липовое королевство» — Принцессы Марии.

Даже странно, что спор за лакомый виртуальный кусочек земли до сих пор не привел к реальным вооруженным столкновениям между двумя неадекватными монархами. Так кто именно, а главное как наживался на островном патриотизме? Расследование корреспондента НТВ Михаила Богданова.



Рехман Аттикур по первому паспорту — гражданин Пакистана. Но вот из кармана появляется еще один документ — паспорт гражданина АСПИ. Что это за страна? Где она находится? Когда-то на эти вопросы Рехману отвечал человек, назвавшийся консулом государства. Из разговоров Рехман понял главное: всего 40 тысяч рублей, что-то вроде консульского сбора за новый паспорт, и прощайте, типичные проблемы нелегального мигранта.



Рехман объясняет, как работала схема, и почему так быстро росло аспийское землячество. Все было устроено по принципу сетевого маркетинга: нашел 10 человек, получил свой паспорт бесплатно. Мигранты приводили в подданство друзей и знакомых. Очередное торжественное получение гражданства было сорвано полицией.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России, помощник Министра внутренних дел России: «Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин — 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства. Непосредственным изготовителем поддельных документов являлся 44-летний петербуржец».



Но как Валерию Суханову два года удавалось торговать паспортами неведомой страны? Почему к нему текли все новые и новые клиенты? Подробности — в репортаже НТВ.