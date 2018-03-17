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    В Сеть утекли интимные фото невесты принца Гарри

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    • Фото: celebjihad.com
    В Сеть утекли интимные фото невесты принца Гарри

    В Сеть утекли интимные фото невесты принца Гарри

    В Сеть утекли интимные фото невесты принца Гарри
  • Фото: celebjihad.com

    • Хакеры утверждают, что им удалось раздобыть ролик с обнаженной моделью Меган Маркл, которая готовится к свадьбе с принцем Гарри.

    Хакерская группировка Celeb Jihad, специализирующаяся на публикации откровенных снимков знаменитостей, опубликовала снимки и видео с Маркл, отдыхающей топлесс на берегу моря. При этом хакеры пообещали выложить и другие фото с обнаженной невестой принца Гарри.

    На публикацию уже отреагировали в Кенингстонском дворце. Там заявили, что снимки являются «фейком», передает The Blast.

    смотретьМеган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи
    Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи
    Напомним, о помолвке британского принца Гарри и американской модели Меган Маркл стало известно в конце ноября прошлого года. Свадьба запланирована на 19 мая. Церемония пройдет в домашней церкви королевской семьи — часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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