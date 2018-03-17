Трамп меняет правила: эксперты объяснили назначение нового госсекретаря США

На этой неделе президент США Дональд Трамп назначил директора ЦРУ Марка Помпео новым госсекретарем. Должность Помпео займет Джина Хаспел. Кому на руку все эти перестановки?
От здания Госдепартамента США до Белого дома меньше мили, но такое ощущение, что за последний год между ними легла пропасть. Трамп явно хотел активных действий в отношении КНДР и Ирана, а Тиллерсон был за переговоры. Говорят, летом после заседания в Пентагоне с членами правительства и команды нацбезопасности бывший госсекретарь был настолько разочарован позицией Трампа по внешней политике, что в разговоре с коллегами назвал босса болваном.
Конечно, никто в этом не сознался, но с того момента, как говорится, понеслось. В октябре Трамп написал в Twitter, что Тиллерсон теряет время, пытаясь договориться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном. А во время ноябрьского азиатского турне Трамп якобы заставил госсекретаря съесть уже увядший салат, чтобы не обидеть китайских коллег.
Эдвард Люттвак, политический консультант Госдепа и Минобороны США: «Все эти истории с салатом просто музыка, фон. Если вы посмотрите на Трампа, то увидите, что он с первого дня в Белом доме был как поезд, который останавливается на каждой станции, на которой пообещал».
Люттвак уверен, что Трамп будто живет известной фразой «Кадры решают все», и срочное увольнение Тиллерсона вовсе не психоз, а хорошо продуманный способ решить внешнеполитические проблемы.
Эдвард Люттвак: «Мистер Помпео будет сосредоточен на следующей остановке этого поезда — Иране. Мистер Трамп считает, что государство Иран управляется фанатиками и может иметь ножи, луки и копья, но никак не ядерное оружие. И мистер Помпео согласен с этим».
Трамп же заявляет: получите не только госсекретаря из ЦРУ, но и нового директора ЦРУ. Не страшно, что Джина Хаспел управляла тюрьмой, где заключенных топили и лишали сна, а видео с доказательствами этого Хаспел уничтожила лично. Майк О’Хэнлон, директор исследований внешней политики Института Брукингса в Вашингтоне, заявляет, что подобные методы иногда нужны при борьбе с терроризмом. Кроме того, США нужно увеличивать военное присутствие в Европе и не допустить никакого «вмешательства» в выборы в Конгресс, добавляет он. Не стоит забывать, что власти США считают Россию одной из главных угроз безопасности страны.
Чарльз Долан, бывший дипломат: «Помпео уже на протяжении года каждый день приезжает в Белый дом и докладывает Трампу, что нового в мире. Я думаю, министру Лаврову нужно серьезно задуматься, как теперь разговаривать с новым режимом в Госдепе».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
Конечно, никто в этом не сознался, но с того момента, как говорится, понеслось. В октябре Трамп написал в Twitter, что Тиллерсон теряет время, пытаясь договориться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном. А во время ноябрьского азиатского турне Трамп якобы заставил госсекретаря съесть уже увядший салат, чтобы не обидеть китайских коллег.
Эдвард Люттвак, политический консультант Госдепа и Минобороны США: «Все эти истории с салатом просто музыка, фон. Если вы посмотрите на Трампа, то увидите, что он с первого дня в Белом доме был как поезд, который останавливается на каждой станции, на которой пообещал».
Люттвак уверен, что Трамп будто живет известной фразой «Кадры решают все», и срочное увольнение Тиллерсона вовсе не психоз, а хорошо продуманный способ решить внешнеполитические проблемы.
Эдвард Люттвак: «Мистер Помпео будет сосредоточен на следующей остановке этого поезда — Иране. Мистер Трамп считает, что государство Иран управляется фанатиками и может иметь ножи, луки и копья, но никак не ядерное оружие. И мистер Помпео согласен с этим».
Трамп же заявляет: получите не только госсекретаря из ЦРУ, но и нового директора ЦРУ. Не страшно, что Джина Хаспел управляла тюрьмой, где заключенных топили и лишали сна, а видео с доказательствами этого Хаспел уничтожила лично. Майк О’Хэнлон, директор исследований внешней политики Института Брукингса в Вашингтоне, заявляет, что подобные методы иногда нужны при борьбе с терроризмом. Кроме того, США нужно увеличивать военное присутствие в Европе и не допустить никакого «вмешательства» в выборы в Конгресс, добавляет он. Не стоит забывать, что власти США считают Россию одной из главных угроз безопасности страны.
Чарльз Долан, бывший дипломат: «Помпео уже на протяжении года каждый день приезжает в Белый дом и докладывает Трампу, что нового в мире. Я думаю, министру Лаврову нужно серьезно задуматься, как теперь разговаривать с новым режимом в Госдепе».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
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