Сгубила жадность: творческому пути школьного комбинатора Петрова пришел конец

Бывший директор московской гимназии Константин Петров сказочно разбогател в самой обычной школе, где, казалось бы, никак невозможно озолотиться. Семь лет назад он прославился на всю страну, став героем скандалов, интриг и расследований в передаче на НТВ. Если точнее, гвоздем программы тогда стал роскошный особняк с бассейном и фонтанами, который скромному директору школы был явно не по карману.
Сам же зажиточный работник сферы образования тогда пустился в бега и все 7 лет успешно скрывался не только от журналистов, но и от полиции. Все, что было нажито непосильным трудом, простой школьный директор с простой фамилией Петров, как ему казалось, надежно спрятал — в буквальном смысле вцементировал в стены небольшого дворца в тихой подмосковной деревеньке.
Когда семь лет назад следователи, не докричавшись хозяев, взломали двери дома, они были поражены: бассейн, фонтаны, мрамор, диваны из кожи анаконды. В доме были прислуга и пожилая женщина, как оказалось, мама директора Петрова. Потом выяснилось, сам Петров, махнул через забор, ушел огородами и скрылся в лесу.
Сгубила директора Петрова жадность. У его мамы потек водопровод. Петров не стал вызывать сантехников, а решил сам починить кран. Бдительная консьержка узнала в бородатом тихоне самого разыскиваемого в районе преступника и сообщила куда следует. И вот уже полиция вскрывает дверь квартиры. Получилось, как в анекдоте: возвращается муж из командировки, а в шкафу… нет, не герой-любовник, а перепуганный человечек в смешной шапочке. Петрова извлекли из одежного шкафа, где он прятался от правосудия.
Семь лет прошло с тех пор, как в школе директорствовал Петров, но при одном упоминании его имени захлопываются двери. Карьере этого милого человека могли бы позавидовать самые успешные топ-менеджеры. В 24 года он стал директором московской школы, а уже через пару месяцев родители понесли ему деньги — 250 тысяч, чтобы ребенка взяли в первый класс, каждый месяц по 30 тысяч — в фонд школы. До поры до времени все были довольны — и родители, и комбинатор Петров.
Оксана Руденко, мама ученика школы №1317: «Директор был замечен в коррупции, но он был хорошим менеджером. Школа была лучшей в районе».
Ушлый директор даже систему бонусов ввел. Если школьник учится на отлично, скидка на мзду 50%. Родитель привел второго ребенка — половину суммы долой, а третий получал знания вообще бесплатно. Все по-честному. Слухи о том, что Петров за многомилионную мзду воспитывал ни больше ни меньше, а элиту общества, оказались явно преувеличены. Линар Хамитов вспоминает, что туалеты в школе были вроде бы чистые и знания давали неплохие, в классах были новые компьютеры.
Линар Хамитов, бывший ученик школы №1317: «Родители платили в месяц, им сразу говорили, что они будут платить деньги. Никто не отказывался».
Семён Стешец, бывший ученик школы №1317: «Родители заплатили первый платеж в районе 80 тысяч».
Родителям Семёна повезло. Их сын оказался в начале творческого пути комбинатора Петрова, тогда аппетиты директора еще не разрослись до фонтанов и дивана из кожи африканской анаконды.
Задать вопрос Петрову «где деньги и почему тараканы на кухне?» никто не решался — ни родители, ни подвластные ему учителя. Петров имел собственного водителя-охранника. Его школа была неприступной крепостью. Доступ к его телу всяким журналистам и дотошным защитникам прав потребителей был ограничен. Подробности — в репортаже корреспондента Вячеслава Немышева.
Когда семь лет назад следователи, не докричавшись хозяев, взломали двери дома, они были поражены: бассейн, фонтаны, мрамор, диваны из кожи анаконды. В доме были прислуга и пожилая женщина, как оказалось, мама директора Петрова. Потом выяснилось, сам Петров, махнул через забор, ушел огородами и скрылся в лесу.
Сгубила директора Петрова жадность. У его мамы потек водопровод. Петров не стал вызывать сантехников, а решил сам починить кран. Бдительная консьержка узнала в бородатом тихоне самого разыскиваемого в районе преступника и сообщила куда следует. И вот уже полиция вскрывает дверь квартиры. Получилось, как в анекдоте: возвращается муж из командировки, а в шкафу… нет, не герой-любовник, а перепуганный человечек в смешной шапочке. Петрова извлекли из одежного шкафа, где он прятался от правосудия.
Семь лет прошло с тех пор, как в школе директорствовал Петров, но при одном упоминании его имени захлопываются двери. Карьере этого милого человека могли бы позавидовать самые успешные топ-менеджеры. В 24 года он стал директором московской школы, а уже через пару месяцев родители понесли ему деньги — 250 тысяч, чтобы ребенка взяли в первый класс, каждый месяц по 30 тысяч — в фонд школы. До поры до времени все были довольны — и родители, и комбинатор Петров.
Оксана Руденко, мама ученика школы №1317: «Директор был замечен в коррупции, но он был хорошим менеджером. Школа была лучшей в районе».
Ушлый директор даже систему бонусов ввел. Если школьник учится на отлично, скидка на мзду 50%. Родитель привел второго ребенка — половину суммы долой, а третий получал знания вообще бесплатно. Все по-честному. Слухи о том, что Петров за многомилионную мзду воспитывал ни больше ни меньше, а элиту общества, оказались явно преувеличены. Линар Хамитов вспоминает, что туалеты в школе были вроде бы чистые и знания давали неплохие, в классах были новые компьютеры.
Линар Хамитов, бывший ученик школы №1317: «Родители платили в месяц, им сразу говорили, что они будут платить деньги. Никто не отказывался».
Семён Стешец, бывший ученик школы №1317: «Родители заплатили первый платеж в районе 80 тысяч».
Родителям Семёна повезло. Их сын оказался в начале творческого пути комбинатора Петрова, тогда аппетиты директора еще не разрослись до фонтанов и дивана из кожи африканской анаконды.
Задать вопрос Петрову «где деньги и почему тараканы на кухне?» никто не решался — ни родители, ни подвластные ему учителя. Петров имел собственного водителя-охранника. Его школа была неприступной крепостью. Доступ к его телу всяким журналистам и дотошным защитникам прав потребителей был ограничен. Подробности — в репортаже корреспондента Вячеслава Немышева.
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