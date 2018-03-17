Британский правозащитник: эксперты не подтвердили российское происхождение «Новичка»

Члены парламента Великобритании распространяют заявление, согласно которому следствие по делу Скрипаля не подтверждает, что отравляющее вещество «Новичок» было произведено в России.
Собственное расследование и результаты общения со специалистами лаборатории опубликовал писатель, правозащитник и бывший британский дипломат Крейг Мюррей. В статье, размещенной на его сайте, говорится, что эксперты из лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне согласились лишь на формулировку «вещество разновидности, разработанной в России». Эта же формулировка была использована в совместном заявлении Великобритании, США, Франции и Германии по делу об отравлении Скрипалей.
Мюррей со ссылкой на специалистов этой лаборатории сообщает, что к типу «Новичок» относят нервно-паралитические вещества, которые можно произвести из общедоступных компонентов, например, удобрений и инсектицидов. Однако реально химическое оружие такого типа никто не производил: в докладах, которые представляла ОЗХО ранее, говорилось, что «Новичок» фактически так и остался на бумаге, и ни Советский Союз, ни Россия не добились успехов в производстве отравляющих веществ такого типа.
Кроме того, добавляет автор, по данным ОЗХО, последние 40 тысяч тонн химического оружия, произведенного на территории России, были уничтожены к концу прошлого года. При этом аналогичная программа по уничтожению химоружия в США еще не завершена, а количество химоружия в распоряжении Израиля ОЗХО до сих пор не известно, отмечает Мюррей.
На своей странице в Twitter Мюррей пишет, что «ученые в Портон-Дауне не могут идентифицировать нервно-паралитический газ как вещество, созданное в России, и возмущены оказываемым на них давлением».
В связи с происхождением яда Мюррей, опять же в Twitter, приводит достаточно ясную аналогию: «Думаю, мне стоит выпить водки. Вещество, разработанное в России. Но произведенное в Уоррингтоне».
Статью Мюррея распространили на своих страницах в соцсетях несколько депутатов британского парламента. Они сообщают, что заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипалей в этом свете вызывают вопросы.
Напомним, официальный Лондон без каких-либо доказательств возложил вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию, после чего потребовал высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ сегодня МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов, закрытии Британского совета и консульства России в Петербурге.
Мюррей со ссылкой на специалистов этой лаборатории сообщает, что к типу «Новичок» относят нервно-паралитические вещества, которые можно произвести из общедоступных компонентов, например, удобрений и инсектицидов. Однако реально химическое оружие такого типа никто не производил: в докладах, которые представляла ОЗХО ранее, говорилось, что «Новичок» фактически так и остался на бумаге, и ни Советский Союз, ни Россия не добились успехов в производстве отравляющих веществ такого типа.
Кроме того, добавляет автор, по данным ОЗХО, последние 40 тысяч тонн химического оружия, произведенного на территории России, были уничтожены к концу прошлого года. При этом аналогичная программа по уничтожению химоружия в США еще не завершена, а количество химоружия в распоряжении Израиля ОЗХО до сих пор не известно, отмечает Мюррей.
На своей странице в Twitter Мюррей пишет, что «ученые в Портон-Дауне не могут идентифицировать нервно-паралитический газ как вещество, созданное в России, и возмущены оказываемым на них давлением».
Of A Type Developed By Liars — I have now received confirmation from a well placed FCO source that Porton Down scientists are not able to identify the nerve gas as being of Russian manufacture, and have been resentful of the pressure being placed on them https://t.co/sbTdPOuHpb— Craig Murray (@CraigMurrayOrg) 16 марта 2018 г.
В связи с происхождением яда Мюррей, опять же в Twitter, приводит достаточно ясную аналогию: «Думаю, мне стоит выпить водки. Вещество, разработанное в России. Но произведенное в Уоррингтоне».
I think I might now have a vodka. Of a type developed by Russia. Made in Warrington. https://t.co/do4AkhF9aq— Craig Murray (@CraigMurrayOrg) 17 марта 2018 г.
Статью Мюррея распространили на своих страницах в соцсетях несколько депутатов британского парламента. Они сообщают, что заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипалей в этом свете вызывают вопросы.
Напомним, официальный Лондон без каких-либо доказательств возложил вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию, после чего потребовал высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ сегодня МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов, закрытии Британского совета и консульства России в Петербурге.
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