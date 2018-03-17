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    Британский правозащитник: эксперты не подтвердили российское происхождение «Новичка»

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    • Фото: youtube.com
    Британский правозащитник: эксперты не подтвердили российское происхождение «Новичка»

    Британский правозащитник: эксперты не подтвердили российское происхождение «Новичка»

    Британский правозащитник: эксперты не подтвердили российское происхождение «Новичка»
  • Фото: youtube.com

    • Члены парламента Великобритании распространяют заявление, согласно которому следствие по делу Скрипаля не подтверждает, что отравляющее вещество «Новичок» было произведено в России.

    Собственное расследование и результаты общения со специалистами лаборатории опубликовал писатель, правозащитник и бывший британский дипломат Крейг Мюррей. В статье, размещенной на его сайте, говорится, что эксперты из лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне согласились лишь на формулировку «вещество разновидности, разработанной в России». Эта же формулировка была использована в совместном заявлении Великобритании, США, Франции и Германии по делу об отравлении Скрипалей.

    Мюррей со ссылкой на специалистов этой лаборатории сообщает, что к типу «Новичок» относят нервно-паралитические вещества, которые можно произвести из общедоступных компонентов, например, удобрений и инсектицидов. Однако реально химическое оружие такого типа никто не производил: в докладах, которые представляла ОЗХО ранее, говорилось, что «Новичок» фактически так и остался на бумаге, и ни Советский Союз, ни Россия не добились успехов в производстве отравляющих веществ такого типа.

    Кроме того, добавляет автор, по данным ОЗХО, последние 40 тысяч тонн химического оружия, произведенного на территории России, были уничтожены к концу прошлого года. При этом аналогичная программа по уничтожению химоружия в США еще не завершена, а количество химоружия в распоряжении Израиля ОЗХО до сих пор не известно, отмечает Мюррей.

    На своей странице в Twitter Мюррей пишет, что «ученые в Портон-Дауне не могут идентифицировать нервно-паралитический газ как вещество, созданное в России, и возмущены оказываемым на них давлением».


    В связи с происхождением яда Мюррей, опять же в Twitter, приводит достаточно ясную аналогию: «Думаю, мне стоит выпить водки. Вещество, разработанное в России. Но произведенное в Уоррингтоне».


    Статью Мюррея распространили на своих страницах в соцсетях несколько депутатов британского парламента. Они сообщают, что заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипалей в этом свете вызывают вопросы.

    Напомним, официальный Лондон без каких-либо доказательств возложил вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию, после чего потребовал высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ сегодня МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов, закрытии Британского совета и консульства России в Петербурге.

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