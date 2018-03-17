В Москве автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек

На Киевском шоссе в Москве столкнулись маршрутный автобус и грузовик. По предварительным данным, ранения получили восемь человек.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах города, пятеро из пострадавших — дети.
Источник: «На Киевском шоссе возле поворота на город Московский произошло столкновение „КамАЗа“ и маршрутного автобуса. Предварительно, восемь пострадавших, из них пятеро — дети».
По некоторым данным, один человек с места ДТП эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии. Число раненых не уточняется. Подробности выясняются. Движение транспорта на месте аварии ограничено по двум полосам из четырех.
Источник: «На Киевском шоссе возле поворота на город Московский произошло столкновение „КамАЗа“ и маршрутного автобуса. Предварительно, восемь пострадавших, из них пятеро — дети».
По некоторым данным, один человек с места ДТП эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии. Число раненых не уточняется. Подробности выясняются. Движение транспорта на месте аварии ограничено по двум полосам из четырех.
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