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    Генштаб: США готовят провокации с химоружием и удар по сирийским войскам

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    Генштаб: США готовят провокации с химоружием и удар по сирийским войскам

    Генштаб: США готовят провокации с химоружием и удар по сирийским войскам

    В российском Генштабе заявили, что США могут нанести удар по военным и государственным объектам в Сирии, обвинив власти в применении химоружия.

    По словам начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, сейчас на юге Сирии боевики готовят провокацию с «подрывом взрывных устройств с отравляющими веществами». В этом им помогают американские инструкции.

    При этом Рудской подчеркнул, что эти провокации могут послужить для того, чтобы обвинить власти Сирии в применении химоружия против мирных жителей, после чего США могут нанести удар по сирийским войскам.

    В Генштабе подчеркнули, что уже отмечают наличие признаков подготовки к возможным ударам. В частности, ударные группировки морских носителей крылатых ракет созданы в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море, передает «Интерфакс».

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