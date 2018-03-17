Генштаб: США готовят провокации с химоружием и удар по сирийским войскам

В российском Генштабе заявили, что США могут нанести удар по военным и государственным объектам в Сирии, обвинив власти в применении химоружия.
По словам начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, сейчас на юге Сирии боевики готовят провокацию с «подрывом взрывных устройств с отравляющими веществами». В этом им помогают американские инструкции.
При этом Рудской подчеркнул, что эти провокации могут послужить для того, чтобы обвинить власти Сирии в применении химоружия против мирных жителей, после чего США могут нанести удар по сирийским войскам.
В Генштабе подчеркнули, что уже отмечают наличие признаков подготовки к возможным ударам. В частности, ударные группировки морских носителей крылатых ракет созданы в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море, передает «Интерфакс».
При этом Рудской подчеркнул, что эти провокации могут послужить для того, чтобы обвинить власти Сирии в применении химоружия против мирных жителей, после чего США могут нанести удар по сирийским войскам.
В Генштабе подчеркнули, что уже отмечают наличие признаков подготовки к возможным ударам. В частности, ударные группировки морских носителей крылатых ракет созданы в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море, передает «Интерфакс».
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