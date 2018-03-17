Более 44 тысяч человек смогли выйти из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам

По гуманитарным коридорам из Восточной Гуты в субботу вышли более 27 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. По словам
генерал-полковника, всего же удалось вывести 44 тысячи 639 человек.
Как ожидается, число покинувших Восточную Гуту вырасти и превысить 50 тысяч. Как передает центр по примирению враждующих сторон, подобного не было за все время функционирования гуманитарных коридоров. Министерство обороны ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска. Люди идут нескончаемым потоком. По данным российского центра по примирению, за час опасные районы покидает порядка 3 тысяч человек.
Все нуждающиеся получают необходимую помощь. Среди бежавших от экстремистов жителей Восточной Гуты немало истощенных и раненых. Боевики продолжают делать все, чтобы помешать мирным жителям выбраться. Снайперы ведут огонь по беженцам, обстреливают коридор из минометов.
Российские военные обеспечивают выходящих всем необходимым, начиная от еды (в Восточную Гуту привезли более 5 тонн продуктов питания) и заканчивая матрасами и одеялами (в САР доставили 10 тысяч комплектов). Правительственные войска Сирии освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты.
Добиться столько впечатляющих результатов в урегулировании кризиса в Сирии удалось в том числе благодаря международным переговорам. Самой эффективной площадкой стала Астана. Накануне прошло новая министерская встреча России, Турции и Ирана. Сегодня Сергей Лавров, отвечая на вопрос казахских журналистов, подвел итоги совместной политической работы трех стран.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «За эти месяцы удалось немало сделать. Главное достижение — это создание зон деэскалации, в рамках которых объявлен режим прекращения боевых действий, который в целом позволил существенно снизить уровень насилия, хотя, безусловно, случаются нарушения».
Коснулся Лавров и ситуации с громкими заявлениями Соединенных Штатов, пообещавших нанести удар по сирийским правительственным силам. Российский министр заявил, что ультиматумы США абсолютно недопустимы, и подчеркнул, что Вашингтон попирает принцип о неприменнении силы, кроме как по решению Совбеза ООН или для самообороны.
Все нуждающиеся получают необходимую помощь. Среди бежавших от экстремистов жителей Восточной Гуты немало истощенных и раненых. Боевики продолжают делать все, чтобы помешать мирным жителям выбраться. Снайперы ведут огонь по беженцам, обстреливают коридор из минометов.
Российские военные обеспечивают выходящих всем необходимым, начиная от еды (в Восточную Гуту привезли более 5 тонн продуктов питания) и заканчивая матрасами и одеялами (в САР доставили 10 тысяч комплектов). Правительственные войска Сирии освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты.
Добиться столько впечатляющих результатов в урегулировании кризиса в Сирии удалось в том числе благодаря международным переговорам. Самой эффективной площадкой стала Астана. Накануне прошло новая министерская встреча России, Турции и Ирана. Сегодня Сергей Лавров, отвечая на вопрос казахских журналистов, подвел итоги совместной политической работы трех стран.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «За эти месяцы удалось немало сделать. Главное достижение — это создание зон деэскалации, в рамках которых объявлен режим прекращения боевых действий, который в целом позволил существенно снизить уровень насилия, хотя, безусловно, случаются нарушения».
Коснулся Лавров и ситуации с громкими заявлениями Соединенных Штатов, пообещавших нанести удар по сирийским правительственным силам. Российский министр заявил, что ультиматумы США абсолютно недопустимы, и подчеркнул, что Вашингтон попирает принцип о неприменнении силы, кроме как по решению Совбеза ООН или для самообороны.
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