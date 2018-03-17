Подготовка к выборам: крупные избирательные участки оборудовали видеокамерами

Кандидаты на место главы государства завершили избирательную кампанию, наступил день тишины. Согласно закону, любая агитация на теле- и радиоканалах, в печатных и сетевых изданиях запрещена. Как заявили в ЦИК, к этому часу нет информации о
каких-то существенных нарушениях.
Для кандидатов день тишины — своего рода передышка перед главным событием, чего не скажешь о членах избирательных комиссий. Сегодня последний и главный день подготовки к выборам, поэтому утро в территориальных комиссиях началось рано с распределения бюллетеней по участкам. Все происходит строго по правилам: председатели избиркомов получают пачку документов под роспись и в сопровождении полицейских отправляются по своим адресам.
Виталий Дёгтев, председатель территориальной избирательной комиссии Останкинского района г. Москвы: «Бюллетени запакованы, запечатаны. Их распакуют. В чем заключается подготовка бюллетеня? В правой верхней части ставится печать для КОИБов, две росписи, а на обороте наклеивается специальная марка».
Работа эта не так проста, как кажется. Например, на участке 2400 избирателей. Именно такое количество бюллетеней предстоит проштамповать и подписать членам комиссии, а потом подсчитать вручную. Параллельно ведется подготовка комплексов обработки бюллетеней — так называемых КОИБов.
Сергей Кузнецов, председатель избирательной комиссии №677: «Сейчас мы начинаем тестировать КОИБы, подготовлен специальный комплект бюллетеней для проведения теста двух аппаратов. Это стандартный комплект: с отметкой за каждого кандидата, без отметок, неустановленной формы. То есть сначала тестируем, потом переходим к тренировке».
В этом году для максимальной прозрачности голосования число КОИБов увеличили почти вдвое по сравнению с предыдущими выборами. На тех участках, где нет электронных урн, будут использоваться бюллетени с QR-кодом, что ограничит возможности для фальсификаций. Следить за тем, что происходит на участках, каждый сможет онлайн. 80% помещений, где проходит голосование, оснастили стационарными видеокамерами.
Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии: «Участки бывают разные, где-то 100 избирателей, где 3,5 тысячи. На тех участках, где большое количество избирателей, поставлены камеры видеонаблдения. Их стало больше, чем в прошлые выборы президента. Кроме того, в территориальных комиссиях поставлены камеры. Наблюдения такого у нас в стране еще не было».
Эти выборы примечательны и тем, что стало больше наблюдателей, особенно международных.
Игорь Борисов, председатель совета общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права»: «Сегодня мы видим беспрецедентное число, даже рекорд по присутствию международных наблюдателей на российских выборах. Я напомню, такое количество было впервые на двух турах выборов в 1996 года. Никогда столько к нам заинтересантов, в хорошем смысле смысле, не приезжало, чтобы своими глазами убедиться, как проходят выборы».
Масштабную работу провели в ЦИК и сделали все, чтобы проголосовать смогли все желающие. Речь идет в первую очередь об отмене открепительных удостоверений. Причем статистика показала, что такой ход конем действительно принес результаты. Кроме того, в три раза больше стало участков, на которых удобно будет голосовать маломобильным людям.
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, на многих участках в день выборов будут своего рода дополнительные опции. Например, на участке, организованном на базе центра развития творчества детей и юношества, завтра будет проводиться запись по программе «Активное долголетие». Пенсионеры смогут выбрать бесплатные кружки по вкусу: бальные танцы, хоровое пение, рисование или информационные технологии. Кроме того, на большинстве участков можно будет сдать тест на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Завтра в 7:00 члены комиссий проведут контрольную проверку КОИБов. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00.
Виталий Дёгтев, председатель территориальной избирательной комиссии Останкинского района г. Москвы: «Бюллетени запакованы, запечатаны. Их распакуют. В чем заключается подготовка бюллетеня? В правой верхней части ставится печать для КОИБов, две росписи, а на обороте наклеивается специальная марка».
Работа эта не так проста, как кажется. Например, на участке 2400 избирателей. Именно такое количество бюллетеней предстоит проштамповать и подписать членам комиссии, а потом подсчитать вручную. Параллельно ведется подготовка комплексов обработки бюллетеней — так называемых КОИБов.
Сергей Кузнецов, председатель избирательной комиссии №677: «Сейчас мы начинаем тестировать КОИБы, подготовлен специальный комплект бюллетеней для проведения теста двух аппаратов. Это стандартный комплект: с отметкой за каждого кандидата, без отметок, неустановленной формы. То есть сначала тестируем, потом переходим к тренировке».
В этом году для максимальной прозрачности голосования число КОИБов увеличили почти вдвое по сравнению с предыдущими выборами. На тех участках, где нет электронных урн, будут использоваться бюллетени с QR-кодом, что ограничит возможности для фальсификаций. Следить за тем, что происходит на участках, каждый сможет онлайн. 80% помещений, где проходит голосование, оснастили стационарными видеокамерами.
Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии: «Участки бывают разные, где-то 100 избирателей, где 3,5 тысячи. На тех участках, где большое количество избирателей, поставлены камеры видеонаблдения. Их стало больше, чем в прошлые выборы президента. Кроме того, в территориальных комиссиях поставлены камеры. Наблюдения такого у нас в стране еще не было».
Эти выборы примечательны и тем, что стало больше наблюдателей, особенно международных.
Игорь Борисов, председатель совета общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права»: «Сегодня мы видим беспрецедентное число, даже рекорд по присутствию международных наблюдателей на российских выборах. Я напомню, такое количество было впервые на двух турах выборов в 1996 года. Никогда столько к нам заинтересантов, в хорошем смысле смысле, не приезжало, чтобы своими глазами убедиться, как проходят выборы».
Масштабную работу провели в ЦИК и сделали все, чтобы проголосовать смогли все желающие. Речь идет в первую очередь об отмене открепительных удостоверений. Причем статистика показала, что такой ход конем действительно принес результаты. Кроме того, в три раза больше стало участков, на которых удобно будет голосовать маломобильным людям.
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, на многих участках в день выборов будут своего рода дополнительные опции. Например, на участке, организованном на базе центра развития творчества детей и юношества, завтра будет проводиться запись по программе «Активное долголетие». Пенсионеры смогут выбрать бесплатные кружки по вкусу: бальные танцы, хоровое пение, рисование или информационные технологии. Кроме того, на большинстве участков можно будет сдать тест на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Завтра в 7:00 члены комиссий проведут контрольную проверку КОИБов. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00.
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