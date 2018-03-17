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    Российскую журналистку выдворили с Украины за «провокационное» освещение выборов

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    Российскую журналистку выдворили с Украины за «провокационное» освещение выборов

    Российскую журналистку выдворили с Украины за «провокационное» освещение выборов

    Журналистку российского телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову выслали с территории Украины за «дезинформацию мирового сообщества».

    Как заявляет Служба безопасности Украины, в начале марта россиянка подготовила четыре репортажа. По мнению сотрудников СБУ, этими материалами журналистка «нанесла вред международному имиджу Украины». Об этом говорится в сообщении ведомства.

    Из сообщения СБУ: «Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины».

    В СБУ назвали репортажи Гончаровой «информационной провокацией, которая была проведена путем тенденциозного освещения выборов президента России на территории Украины».

    Гончарову принудительно возвратили на территорию России и запретили въезд в страну на три года.

    Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе. В ЦИК РФ заявили, что подадут иск в ЕСПЧ, если украинцы не допустят россиян на участки.

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