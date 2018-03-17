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    В США умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Мэннинга

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    В США умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Мэннинга

    В США умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Мэннинга

    В США умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Мэннинга
  • Фото: Reuters © 2018

    • В США умер хакер Эдриан Ламо, который рассказал американским властям о деятельности информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга (ныне — Челси Мэннинг).

    Информацию о кончине 37-летнего Ламо уже подтвердили власти Канзаса. Пока причина смерти хакера не называется, передает The Guardian.

    Отметим, что Эдриан Ламо взламывал сайты многих международных корпораций, а также влиятельной газеты The New York Times. Однако мировую известность он получил в связи с делом WikiLeaks. Дело в том, что именно Ламо сообщил властям США, что WikiLeaks получал секретную информацию от Брэдли Мэннинга (после смены пола Челси), с которым он находился в переписке.

    смотретьИнформатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу
    Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу
    Позднее Мэннинг был арестован и приговорен к 35 годам заключения. В тюрьме экс-военный сменил пол, стал блондинкой и выбрал себе новое имя — Челси. А в 2017 году Барак Обама сократил срок наказания, что позволило Мэннинг выйти на свободу.

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