В США умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Мэннинга

Информацию о кончине 37-летнего Ламо уже подтвердили власти Канзаса. Пока причина смерти хакера не называется, передает The Guardian Отметим, что Эдриан Ламо взламывал сайты многих международных корпораций , а также влиятельной газеты The New York Times. Однако мировую известность он получил в связи с делом WikiLeaks. Дело в том, что именно Ламо сообщил властям США, что WikiLeaks получал секретную информацию от Брэдли Мэннинга ( после смены пола Челси ), с которым он находился в переписке.Позднее Мэннинг был арестован и приговорен к 35 годам заключения. В тюрьме экс-военный сменил пол, стал блондинкой и выбрал себе новое имя — Челси. А в 2017 году Барак Обама сократил срок наказания, что позволило Мэннинг выйти на свободу.