«Ты супер!», выпуск шестой: Даулетхан Аканов

Тринадцатилетний Даулетхан Аканов приехал на проект «Ты супер!» из Казахстана. Мальчик с шести лет живет в детском доме вместе с двумя братьями. Увлекается футболом и серьезно занимается вокалом.
У Даулетхана Аканова и его братьев есть отец, но он не приходил к ним уже четыре года. Почему — мальчик не знает. Говорит, сначала отец писал им письма и присылал подарки, а потом связь с ним оборвалась. Сам Даулет мечтает, чтобы их забрала к себе мама. Она сейчас пытается восстановиться в родительских правах, и Даулет изо всех сил надеется, что это у нее получится.
Для конкурса Даулетхан выбрал песню группы «А-Студио» «Джулия». Его трогательную манеру исполнения оценили все судьи. Зеленую кнопку не нажал только Виктор Дробыш. Он похвалил мальчика, но посоветовал ему больше работать и увереннее держаться на сцене.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Для конкурса Даулетхан выбрал песню группы «А-Студио» «Джулия». Его трогательную манеру исполнения оценили все судьи. Зеленую кнопку не нажал только Виктор Дробыш. Он похвалил мальчика, но посоветовал ему больше работать и увереннее держаться на сцене.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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