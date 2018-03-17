В Нидерландах рабочие нашли средневековый клад в горшке: фото

Старинный горшок с монетами обнаружили двое рабочих во время прокладки труб в нидерландском населенном пункте Хёф и Хааг.
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Как сообщает LiveScience, в горшке находилось около 500 монет: 12 золотых, а остальные — серебряные. Монеты датируются XV веком.
Отмечается, что находка была обнаружена еще 1 марта, но новость попала в СМИ только сейчас.
Ранее в Японии в старинном кувшине нашли 260 тысяч медных монет. Японцы назвали находку самым крупным из когда-либо найденных в стране кладом.
Отмечается, что находка была обнаружена еще 1 марта, но новость попала в СМИ только сейчас.
Ранее в Японии в старинном кувшине нашли 260 тысяч медных монет. Японцы назвали находку самым крупным из когда-либо найденных в стране кладом.
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