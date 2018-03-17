Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Нидерландах рабочие нашли средневековый клад в горшке: фото

    комментировать
    • Фото: Oasen
    В Нидерландах рабочие нашли средневековый клад в горшке: фото

    В Нидерландах рабочие нашли средневековый клад в горшке: фото

    В Нидерландах рабочие нашли средневековый клад в горшке: фото
  • Фото: Oasen

    • Старинный горшок с монетами обнаружили двое рабочих во время прокладки труб в нидерландском населенном пункте Хёф и Хааг.

    Как сообщает LiveScience, в горшке находилось около 500 монет: 12 золотых, а остальные — серебряные. Монеты датируются XV веком.

    Отмечается, что находка была обнаружена еще 1 марта, но новость попала в СМИ только сейчас.

    Ранее в Японии в старинном кувшине нашли 260 тысяч медных монет. Японцы назвали находку самым крупным из когда-либо найденных в стране кладом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru