«Ты супер!», выпуск шестой: Александр Харьковский

Когда Саша Харьковский родился, папа сидел в тюрьме, мать младенцем не занималась: бросала его одного на холодном полу, а сама уходила к собутыльникам. Когда отец освободился, мать окончательно ушла. Папа заботился о Саше три года, а потом снова оказался за решеткой.
Мальчика забрали в приемную семью, но кровную мать он все-таки увидел — через 10 лет в суде. Она захотела вернуть сына, но мальчик сказал, что хочет остаться с приемной мамой, а о кровной не хочет и слышать. Он до сих пор не может ее простить.
17-летний Александр Харьковский из Алтайского края сейчас учится в музыкальном колледже на первом курсе дирижерско-хорового отделения и мечтает, чтобы музыка стала его профессией. На сцене конкурса «Ты супер!» он вышел с песней «Салют, Вера». Уже с первых секунд стало понятно: у мальчика незаурядные вокальные данные, он излучает позитив и энергию. Решение жюри было однозначным и единогласным. Зал же приветствовал юного исполнителя стоя. Комментируя выступление Саши, Виктор Дробыш в шутку предложил проверить его на допинг.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
17-летний Александр Харьковский из Алтайского края сейчас учится в музыкальном колледже на первом курсе дирижерско-хорового отделения и мечтает, чтобы музыка стала его профессией. На сцене конкурса «Ты супер!» он вышел с песней «Салют, Вера». Уже с первых секунд стало понятно: у мальчика незаурядные вокальные данные, он излучает позитив и энергию. Решение жюри было однозначным и единогласным. Зал же приветствовал юного исполнителя стоя. Комментируя выступление Саши, Виктор Дробыш в шутку предложил проверить его на допинг.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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