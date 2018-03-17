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    В Москве на неделе откроются три станции салатовой ветки метро

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    В Москве на неделе откроются три станции салатовой ветки метро

    В Москве на неделе откроются три станции салатовой ветки метро

    В Москве на неделе откроются три станции салатовой ветки метро
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • В Москве готовятся к открытию станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии.

    Станции готовы, они «обживаются», системы тестируются, сообщил агентству «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

    Хуснуллин отметил, что «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» откроются в течение недели. «В ближайшее дни закончатся комплексные испытания», — добавил он.

    Ранее в мэрии назвали сроки начала строительства метро в Новую Москву.

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