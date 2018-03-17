В Москве на неделе откроются три станции салатовой ветки метро

В Москве готовятся к открытию станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»
Люблинско-Дмитровской линии.
Станции готовы, они «обживаются», системы тестируются, сообщил агентству «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» откроются в течение недели. «В ближайшее дни закончатся комплексные испытания», — добавил он.
Ранее в мэрии назвали сроки начала строительства метро в Новую Москву.
Хуснуллин отметил, что «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» откроются в течение недели. «В ближайшее дни закончатся комплексные испытания», — добавил он.
Ранее в мэрии назвали сроки начала строительства метро в Новую Москву.
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