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    В Москве из-за морозов объявили «желтый» уровень погодной опасности

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    В Москве <nobr>из-за</nobr> морозов объявили «желтый» уровень погодной опасности

    В Москве из-за морозов объявили «желтый» уровень погодной опасности

    В Москве <nobr>из-за</nobr> морозов объявили «желтый» уровень погодной опасности
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • Гидрометцентр признал потенциально опасной погоду в столице в воскресенье, 18 марта.

    Из-за аномальных морозов в Москве решено объявить «желтый» уровень погодной опасности, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что ночь на 17 марта в столичном регионе стала самой морозной за последние 18 лет. Так, в Подмосковье температура опускалась до минус 27 градусов.

    При этом синоптики сообщают, что в ближайшие дни морозная погода в столице сохранится. Плюсовая температура вернется в столицу не ранее вторника, 20 марта.

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