В Москве из-за морозов объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр признал потенциально опасной погоду в столице в воскресенье, 18 марта.
Из-за аномальных морозов в Москве решено объявить «желтый» уровень погодной опасности, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ночь на 17 марта в столичном регионе стала самой морозной за последние 18 лет. Так, в Подмосковье температура опускалась до минус 27 градусов.
При этом синоптики сообщают, что в ближайшие дни морозная погода в столице сохранится. Плюсовая температура вернется в столицу не ранее вторника, 20 марта.
Ранее сообщалось, что ночь на 17 марта в столичном регионе стала самой морозной за последние 18 лет. Так, в Подмосковье температура опускалась до минус 27 градусов.
При этом синоптики сообщают, что в ближайшие дни морозная погода в столице сохранится. Плюсовая температура вернется в столицу не ранее вторника, 20 марта.
Комментарии