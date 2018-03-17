Украинский телеканал показал в эфире карту с исчезнувшим Крымом

Украинский телеканал в выпуске новостей показал карту, на которой в Чёрном море вообще нет полуострова Крым.
На ошибку в эфире украинского телеканала «UA:Перший» обратила внимание журналистка Галина Плачинда и написала об этом на своей странице в Facebook.
Галина Плачинда, журналистка: «Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Вот все, что нужно знать о состоянии информационного пространства страны».
Впоследствии руководство телеканала принесло извинения зрителям за ошибку и объяснило, что Крым и названия ряда областей не были видны из-за того, что дизайнер по ошибке исключил из карты несколько слоев изображения.
Галина Плачинда, журналистка: «Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Вот все, что нужно знать о состоянии информационного пространства страны».
Впоследствии руководство телеканала принесло извинения зрителям за ошибку и объяснило, что Крым и названия ряда областей не были видны из-за того, что дизайнер по ошибке исключил из карты несколько слоев изображения.
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