Самолет рухнул на жилой дом на Филиппинах, есть жертвы

Жертвами крушения легкомоторного самолета на Филиппинах стали 10 человек.
Трагедия произошла в городе Пларидел на севере страны. Вскоре после вылета из местного аэропорта самолет упал на жилой дом.
В результате погибли пять пассажиров самолета. Кроме того, жертвами трагедии стали пятеро местных жителей, в том числе три ребенка. Как сообщает CNN, в тот момент, когда самолет упал на дом, жившая там семья обедала.
В настоящий момент причины авиакатастрофы выясняются.
В результате погибли пять пассажиров самолета. Кроме того, жертвами трагедии стали пятеро местных жителей, в том числе три ребенка. Как сообщает CNN, в тот момент, когда самолет упал на дом, жившая там семья обедала.
В настоящий момент причины авиакатастрофы выясняются.
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