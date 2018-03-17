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    Самолет рухнул на жилой дом на Филиппинах, есть жертвы

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    Самолет рухнул на жилой дом на Филиппинах, есть жертвы

    Самолет рухнул на жилой дом на Филиппинах, есть жертвы

    Жертвами крушения легкомоторного самолета на Филиппинах стали 10 человек.

    Трагедия произошла в городе Пларидел на севере страны. Вскоре после вылета из местного аэропорта самолет упал на жилой дом.

    В результате погибли пять пассажиров самолета. Кроме того, жертвами трагедии стали пятеро местных жителей, в том числе три ребенка. Как сообщает CNN, в тот момент, когда самолет упал на дом, жившая там семья обедала.

    В настоящий момент причины авиакатастрофы выясняются.

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