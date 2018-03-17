Под Тюменью мужчина зарезал шестилетних дочек и убил себя

Тела
36-летнего мужчины и двух шестилетних девочек нашли в поселке Боровский Тюменской области.
По данным следствия, мужчина зарезал своих дочек-близнецов, после чего покончил с собой. Тела погибших обнаружены в одном из домов на Трактовой улице, сообщили в тюменском управлении СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сыщики.
Между тем соседи уже заявили, что на страшное преступление мужчину могла толкнуть ревность. Дело в том, что за день до трагедии его жена ушла гулять, оставив ключи от дома у соседей, передают местные СМИ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сыщики.
Между тем соседи уже заявили, что на страшное преступление мужчину могла толкнуть ревность. Дело в том, что за день до трагедии его жена ушла гулять, оставив ключи от дома у соседей, передают местные СМИ.
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