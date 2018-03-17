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    Под Тюменью мужчина зарезал шестилетних дочек и убил себя

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    • Фото: СОБЫТИЯ | ЧП | ДТП Тюмень / vk.com
    Под Тюменью мужчина зарезал шестилетних дочек и убил себя

    Под Тюменью мужчина зарезал шестилетних дочек и убил себя

    Под Тюменью мужчина зарезал шестилетних дочек и убил себя
  • Фото: СОБЫТИЯ | ЧП | ДТП Тюмень / vk.com

    • Тела 36-летнего мужчины и двух шестилетних девочек нашли в поселке Боровский Тюменской области.

    По данным следствия, мужчина зарезал своих дочек-близнецов, после чего покончил с собой. Тела погибших обнаружены в одном из домов на Трактовой улице, сообщили в тюменском управлении СК.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сыщики.

    Между тем соседи уже заявили, что на страшное преступление мужчину могла толкнуть ревность. Дело в том, что за день до трагедии его жена ушла гулять, оставив ключи от дома у соседей, передают местные СМИ.

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