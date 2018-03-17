Москвичку раздели догола и подвергли жестокому досмотру на наркотики в Вильнюсе

Жительница Москвы подала в полицию заявление о нарушении гражданских прав. По ее словам, с ней грубо обошлись сначала в аэропорту Вильнюса, потом — в клинике во время медицинского осмотра.

Москвичка Ника Кошар рассказала на странице в Facebook, каким образом ее досматривали в аэропорту Вильнюса, заподозрив в перевозке наркотиков. Девушка добиралась до Минска из Перу с пересадками в Амстердаме и в Вильнюсе. В аэропорту литовской столицы к ней подошли двое в штатском и пять таможенников, забрали паспорт и попытались выяснить, кто ее сопровождает. Кошар летела одна. Мужчины забрали чемодан, чтобы проверить его на наркотики. Потом, судя по рассказу женщины, начался настоящий кошмар.



Ника Кошар: «Дальше все мужики вышли, остались женщины. Мне велели раздеться полностью. Осмотрели. Ощупали. Наркотиков нигде не нашли. Но после этого не отпустили. Сказали, что поедем на осмотр в клинику, потому что я, скорее всего, провожу наркотики внутри».



В клинике женщина провела несколько часов. Ее просветили рентгеном, не разрешали пить, не пускали в туалет. Затем повели на эндоскопию.



Ника Кошар: «Знаете, это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой».



После этого рыдающей женщине было сказано, что «плакать рано, так как предстоит еще осмотр прямой кишки и влагалища „по полной“».



Ника Кошар: «Я вышла, вся трясусь, реву. Тогда один из их полицейских, как я поняла, стал звонить начальству и что-то говорить. После этого меня отвели на МРТ и еще раз полностью просканировали. После этого полицейские сказали: „Извините за доставленные неудобства, приезжайте к нам еще“».



Добравшись до Белоруссии, женщина обратилась в правоохранительные органы и написала заявление о нарушении гражданских прав.